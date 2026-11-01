Universitario vs. Atlético Grau EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Atlético Grau y Universitario de Deportes miden fuerzas el día de hoy en el Estadio Mansiche de Trujillo. En el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, las expectativas están puestas en que los merengues pueden mantenerse en lo más alto del campeonato, mientras que los norteños buscan ser la gran sorpresa de la jornada nacional. Es decir, se juega un interesante partido.
Alineaciones titulares de Atlético Grau vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026
Atlético Grau | Patricio Álvarez; Rodrigo Tapia, Lucas Acevedo, Ignacio Tapia, Gabriel Alfaro; Christian Vásquez, Rafael Guarderas, Freddy Oncoy, Pablo Lavandeira; Aldair Vásquez y Adrián Fernández. DT: Gerardo Ameli.
Universitario | Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Jairo Concha, Horacio Calcaterra, Edison Flores, César Inga; Álex Valera y Gianluca Lapadula. DT: Fabián Bustos.
Minuto a minuto de Atlético Grau vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026
Todos los detalles de Atlético Grau vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026
Horarios de Atlético Grau vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026
- 13:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 14:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 15:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 16:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 17:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 21:30 | España
Canales de Atlético Grau vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026
- Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD
- DSports | Canal 604 SD y 1604 HD
- Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD
- Best Cable | Canal 12
- Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD
- Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD
- Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD
- Zapping | Canal 32