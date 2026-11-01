Universitario vs. Atlético Grau EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Atlético Grau y Universitario de Deportes miden fuerzas el día de hoy en el Estadio Mansiche de Trujillo. En el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 , las expectativas están puestas en que los merengues pueden mantenerse en lo más alto del campeonato, mientras que los norteños buscan ser la gran sorpresa de la jornada nacional. Es decir, se juega un interesante partido.

Periodista deportivo con más de diez años de trayectoria en el rubro. Se ha desempeñado como especialista y analista táctico en Futbológico Perú, como guionista en Alivia Media y como redactor en El Futbolero, donde cubrió distintos mercados internacionales como Estados Unidos, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, España y México. Actualmente en Bolavip Perú sigue de cerca la Liga 1, la Selección Peruana, el fútbol internacional y la actualidad de los peruanos en el extranjero.