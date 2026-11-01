Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 tras Atlético Grau 1-3 Universitario

Este fin de semana empezó la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 y acabamos de ver el encuentro entre Atlético Grau vs. Universitario en el Estadio Mansiche de Trujillo. En el último cotejo de la jornada de hoy domingo 1 de noviembre, se dio una nueva victoria de los cremas en el campeonato, así que vamos a ver a detalle cómo se vienen moviendo las tablas de posiciones hasta estos momentos.
En un trámite bastante movido de principio a fin, fue Atlético Grau quien sorprendió en el marcador gracias a un gol de Adrián Fernández. Con el correr de los minutos, Universitario de Deportes se mostró mejor en la cancha y pudo darle vuelta con tantos de Andy Polo, Gianluca Lapadula y Lisandro Alzugaray. Es así que los meregnues se quedaron con el triunfo por 3-1 en Trujillo.
Fuente: Liga1 Te Apuesto.
La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
La tabla de posiciones del Acumulado 2026
Desde Sport Boys advierten gran ventaja de Universitario en el recta final del Torneo Clausura 2026
Resultados de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026
Sábado 31 de octubre
- Alianza Atlético 1-0 Juan Pablo II
Domingo 1 de noviembre
- CD Moquegua 0-0 Los Chankas
- Cusco FC 0-1 Sport Boys
- Atlético Grau 1-3 Universitario de Deportes
Lunes 2 de noviembre
- Sport Huancayo vs. FBC Melgar | 11:00 | Estadio IPD Huancayo
- UTC vs. Deportivo Garcilaso | 13:15 | Estadio Héroes de San Ramón
- Sporting Cristal vs. FC Cajamarca | 15:30 | Estadio Alberto Gallardo
Martes 3 de noviembre
- Comerciantes Unidos vs. ADT | 15:00 | Estadio Juan Maldonado
- Alianza Lima vs. Cienciano | 20:00 | Estadio Alejandro Villanueva
DATOS CLAVES
- Universitario de Deportes venció 3-1 a Atlético Grau en el Estadio Mansiche.
- Andy Polo, Gianluca Lapadula y Lisandro Alzugaray anotaron los goles de Universitario.
- Adrián Fernández marcó el único gol de Atlético Grau el 1 de noviembre.