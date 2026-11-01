Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 tras Atlético Grau 1-3 Universitario

Veamos cómo se movieron las tablas de posiciones de la Liga 1 luego del triunfazo de Universitario ante Atlético Grau en el Estadio Mansiche de Trujillo.

Este fin de semana empezó la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 y acabamos de ver el encuentro entre Atlético Grau vs. Universitario en el Estadio Mansiche de Trujillo. En el último cotejo de la jornada de hoy domingo 1 de noviembre, se dio una nueva victoria de los cremas en el campeonato, así que vamos a ver a detalle cómo se vienen moviendo las tablas de posiciones hasta estos momentos.

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En un trámite bastante movido de principio a fin, fue Atlético Grau quien sorprendió en el marcador gracias a un gol de Adrián Fernández. Con el correr de los minutos, Universitario de Deportes se mostró mejor en la cancha y pudo darle vuelta con tantos de Andy Polo, Gianluca Lapadula y Lisandro Alzugaray. Es así que los meregnues se quedaron con el triunfo por 3-1 en Trujillo.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

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La tabla de posiciones del Acumulado 2026

Resultados de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026

Sábado 31 de octubre

Alianza Atlético 1-0 Juan Pablo II

Domingo 1 de noviembre

CD Moquegua 0-0 Los Chankas

Cusco FC 0-1 Sport Boys

Atlético Grau 1-3 Universitario de Deportes

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Lunes 2 de noviembre

Sport Huancayo vs. FBC Melgar | 11:00 | Estadio IPD Huancayo

UTC vs. Deportivo Garcilaso | 13:15 | Estadio Héroes de San Ramón

Sporting Cristal vs. FC Cajamarca | 15:30 | Estadio Alberto Gallardo

Martes 3 de noviembre

Comerciantes Unidos vs. ADT | 15:00 | Estadio Juan Maldonado

Alianza Lima vs. Cienciano | 20:00 | Estadio Alejandro Villanueva

DATOS CLAVES

Universitario de Deportes venció 3-1 a Atlético Grau en el Estadio Mansiche .

venció a en el . Andy Polo , Gianluca Lapadula y Lisandro Alzugaray anotaron los goles de Universitario .

, y anotaron los goles de . Adrián Fernández marcó el único gol de Atlético Grau el 1 de noviembre.