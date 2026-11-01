Revelaron el motivo principal de la pelea entre Hernán Barcos y Pablo Guede en el Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Todos se quedaron con la pelea entre: Hernán Barcos y Pablo Guede. Pero el motivo, recién se pudo conocer recién, mediante un video especial.

El tenso cruce entre Hernán Barcos y Pablo Guede se convirtió en uno de los momentos más comentados tras el reciente enfrentamiento entre Sporting Cristal y Alianza Lima. Desde que finalizó el encuentro, los hinchas y la prensa buscaban comprender qué había desencadenado la desmedida reacción entre el atacante y el estratega.

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El origen del enfrentamiento en el Alberto Gallardo

Un video inédito grabado desde las gradas del Estadio Alberto Gallardo esclareció finalmente las razones del conflicto. En el material difundido a través de redes sociales, se observa con claridad cómo Barcos intentó acercarse al entrenador para saludarlo cordialmente antes de iniciar cualquier intercambio.

Hernán Barcos y Pablo Guede discutiendo en el Sporting Cristal vs. Alianza Lima. (Foto: X).

Sin embargo, Pablo Guede rechazó el gesto de inmediato y no correspondió el saludo del delantero. Esta actitud provocó la indignación instantánea del futbolista, quien no dudó en encarar al técnico para pedirle explicaciones por su desaire en pleno terreno de juego.

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Un cruce que continuó en la zona mixta

La tensión acumulada en la cancha no terminó con el pitazo final, sino que se trasladó directamente a los pasillos del recinto deportivo. En la zona mixta del Estadio Alberto Gallardo, ambos se volvieron a cruzar y elevaron la voz, por lo que compañeros y miembros del cuerpo técnico tuvieron que intervenir rápidamente para evitar un conflicto mayor.

Fue en ese tenso momento donde las cámaras y diversos testigos lograron registrar el acalorado diálogo verbal que sostuvieron ambos personajes antes de ser separados definitivamente:

Hernán Barcos: “Vas a escucharme”

Pablo Guede: “Tomátela”

Hernán Barcos: “Escúchame”

Pablo Guede: “¿Quién eres? Idiota”

Hernán Barcos: “Un día, toma un café conmigo”

Pablo Guede: “Tomátela”

Hernán Barcos: “Cobarde”

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Guede debe ser suspendido.

Persona que fomenta la violencia!



Barcos seguirá en el corazón blanquiazul 💙💙 pic.twitter.com/zywVsX7PBj — Ricardo 🇵🇪 (@chardrez99) October 30, 2026

El trasfondo del pasado en Alianza Lima

Si bien este video grabado desde la tribuna muestra la chispa que encendió la pelea en la cancha, el verdadero trasfondo de la rencilla vendría de tiempo atrás. Cabe recordar que cuando Pablo Guede asumió la dirección técnica en Alianza Lima, la salida de Hernán Barcos del cuadro íntimo ya estaba definida, un detalle crucial que pudo haber dejado heridas abiertas o asperezas sin resolver entre ambos durante ese periodo de transición.

Por lo pronto, las imágenes continúan circulando masivamente en plataformas digitales y alimentando la conversación en el fútbol peruano. Este antecedente contractual suma una nueva arista al análisis de una relación que claramente quedó fracturada desde aquel recambio en la institución blanquiazul.

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