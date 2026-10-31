Jean Ferrari reveló si Renato Tapia volverá a ser convocado o no a la Selección Peruana

Con una prolongada ausencia en las nóminas de Perú, el regreso de Renato Tapia es uno de los más esperados por los hinchas y Jean Ferrari se animó a revelar su postura.

Ahora que se confirmaron los últimos amistosos internacionales de la Selección Peruana en este año 2026, muchos se preguntan sobre la lista de convocados que oficializará próximamente Mano Menezes. Con la idea de planificar la competencia en el llano y en la altura, fue Jean Ferrari quien reveló si es que Renato Tapia tiene chances de volver a ser considerado en los planes.

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Fuente: La Bicolor.

Sabiendo que durante todo este inicio de proceso no ha sido llamado a la Selección Peruana y que existieron algunas diferencias en el pasado reciente por comentarios en contra de la gestión de Agustín Lozano en la FPF, lo concreto es que el equipo no pueda regalar nada en cuanto a protagonistas. Al parecer así también lo entiende Jean Ferrari y contó que sí le gustaría ver al volante.

“Ese es un tema que maneja puntualmente Mano Menezes. En esos temas no quiero adelantarme a decir algo que es mejor que lo converse o lo comunique el profesor porque es una situación de manejo que él, mejor que nadie, sabe hacer. Sabiendo que es un entrenador de primer nivel, tiene esa clase de acercamientos con algunos futbolistas, con otros no tanto“; detalló Jean Ferrari.

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En charla con ‘Fútbol Como Cancha‘, el directivo de la FPF aseguró que intenta no involucrarse en aspectos netamente futbolísticos ya que ello le compete al comando técnico. Dicho esto, en una opinión personal, evidenció que estaría muy de acuerdo con el regreso del mediocampista a la Selección Peruana. “Sí, claro. A mí me gustaría que esté Renato Tapia“.

Fechas y sedes confirmadas de los próximos amistosos de la Selección Peruana

El día de ayer se pudo conocer de manera oficial contra quién, qué días y en qué estadios se disputarán los próximos amistosos internacionales de la Selección Peruana. El primero será ante Bolivia el próximo viernes 13 de noviembre desde las 20:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva en lo que será el regreso del equipo de todos a territorio nacional para reencontrarse con los aficionados.

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El último encuentro preparatorio de la Bicolor será frente a Panamá el miércoles 9 de diciembre a las 18:00 horas y con la gran novedad de que se competirá en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega ubicado en la ciudad del Cusco. Con la idea de implementar estrategias para competir en localidades del llano y altura, veremos qué novedades presenta Mano Menezes en la lista de convocados.

Amistoso con Bolivia el viernes 13 de noviembre 8 pm en el Alejandro Villanueva, la selección vuelve a jugar en el Perú. El miércoles 9 de diciembre 6 pm en el Garcilaso de la Vega del Cusco ante Panamá. Lo confirmó Jean Ferrari en #Bicolor+ pic.twitter.com/Bi26ZYInzH — Edward Alva (@EdwardAlva08) October 30, 2026

DATOS CLAVES

Jean Ferrari indicó que la convocatoria de Renato Tapia depende de Mano Menezes .

indicó que la convocatoria de depende de . Selección Peruana jugará contra Bolivia el 13 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva .

jugará contra el en el . Perú enfrentará a Panamá el 9 de diciembre en el Estadio Inca Garcilaso.