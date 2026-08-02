El próximo equipo de Endrick tras saber que no será considerado por José Mourinho en Real Madrid

Endrick tendría su futuro alejado de Real Madrid. Conoce dónde estaría jugando, cuando se conoció, que José Mourinho no lo tendría en cuenta.

El panorama deportivo de Endrick en el Real Madrid atraviesa un momento definitivo. Tras las recientes determinaciones del cuerpo técnico encabezado por José Mourinho, la presencia del joven delantero brasileño en el esquema principal de la Casa Blanca para la temporada 2026/27 ha quedado severamente relegada.

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Ante la falta de garantías sobre su continuidad en el terreno de juego, el entorno del futbolista y la directiva madrileña han comenzado a valorar escenarios para su salida en este mercado de pases. En este contexto, la AS Roma ha emergido como el destino más concreto para la continuidad de su carrera en el fútbol europeo.

Endrick estaría saliendo del Real Madrid. (Foto: X).

Las condiciones de la propuesta de la AS Roma

De acuerdo con la información divulgada por La Gazzetta dello Sport, el conjunto italiano ha iniciado gestiones formales para incorporar al atacante sudamericano de 20 años. La dirección deportiva de la Roma ha diseñado un plan de contratación estructurado en tres ejes clave:

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Cesión temporal con opción de compra: El club italiano busca un préstamo inicial que contemple una cláusula para adquirir los derechos definitivos del jugador al término de la temporada. Opción de recompra para el Real Madrid: Con el fin de no perder el control sobre el desarrollo futuro del delantero, el acuerdo incluiría una cláusula de recompra preferencial para la entidad española. Integración al proyecto de Gian Piero Gasperini: La versatilidad táctica de Endrick para actuar como referencia de área o por los extremos encaja con la planificación del entrenador de la Roma para la Serie A y las competencias continentales.

Cumbres y gestiones en la capital española

La determinación del club romano por cerrar el traspaso se ha manifestado en movimientos directos de su cúpula directiva. Tony D’Amico, director deportivo de la AS Roma, viajó directamente a Madrid para mantener conversaciones cara a cara con la directiva merengue e indagar las condiciones en las que se podría viabilizar el traspaso.

Hasta la fecha, la postura oficial del Real Madrid ha sido de cautela, evaluando el impacto de desprenderse de un activo de alto valor estratégico. No obstante, en la Roma mantienen la expectativa de destrabar la negociación, apoyándose en la voluntad del jugador por sumar minutos regulares que le permitan mantenerse en el radar de la selección absoluta de Brasil.

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Panorama táctico y competencia del Real Madrid

La alta densidad de figuras en la línea ofensiva del Real Madrid —donde figuran nombres como Kylian Mbappé, Vinícius Jr., Rodrygo y Brahim Díaz— ha limitado el margen de rotación para Endrick. Tras un periplo donde acumuló rodaje a préstamo en el Olympique de Lyon, la necesidad de una titularidad sostenida resulta prioritaria para su evolución futbolística.

Las próximas semanas serán determinantes para definir si la cúpula del Real Madrid flexibiliza sus exigencias o si la AS Roma logra estructurar una oferta financiera y deportiva lo suficientemente sólida como para concretar la cesión del atacante brasileño antes del cierre del periodo de transferencias.

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