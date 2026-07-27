Jose Mourinho hace limpieza en el Real Madrid: buscan la salida de 4 jugadores

Comenzó la limpia en el vestuario del Real Madrid. El portugués José Mourinho decidió quienes no continuarán en el plantel.

El Real Madrid piensa en grande con la llegada de José Mourinho al banquillo. Por parte del portugués, ya hizo un análisis de sus jugadores y decidió quiénes no continuarán en el plantel. Por ahora, son 4 los que están con pie y medio fuera del club por su rendimiento.

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El popular ‘Mou’ ha tenido tiempo para analizar sus opciones en el banquillo y por eso tiene a los primeros que pretende sacar del plantel. Raúl Asencio es el primero en la lista. Si bien el central no quiere irse, para el ‘luso’ la prioridad es buscar a alguien más en ese puesto. Por lo tanto, no le encuentra lugar para que se quede.

Raúl Asencio tocando el balón (Foto: Getty).

El siguiente en la lista es Eduardo Camavinga. El francés es una buena alternativa para hacer caja y así poder traer a alguien más de peso en el mediocampo. Por eso buscan su salida; no obstante, no es algo fácil teniendo en cuenta que tiene contrato vigente hasta 2029.

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Mientras tanto, los últimos 2 todavía no están para ser titulares y les buscan un préstamo. Endrick y Mastantuono son los hombres que saldrían con la intención de ganar minutos. Si bien confían en ellos para más adelante, también saben que deben competir cada semana para poder subir su nivel y no estancarse.

Real Madrid podría evitar 2 salidas este verano

Por otro lado, hay 2 jugadores de los que se habla de su posible salida, pero posiblemente se terminen quedando. El primero es Gonzalo García, que en un momento era visto como uno de los jugadores que estaba destinado a salir. Pero Mourinho está contento con sus cualidades, por eso lo tiene contemplado como parte del equipo.

Vinicius Junior agarrándose las rodillas (Foto: Getty).

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Mientras que el otro es Vinicius Junior, el brasileño es pretendido por el Arsenal. Pero en el cuadro ‘blanco’ ya piensan en su renovación; saben que no será fácil mantenerlo. Sin embargo, están haciendo todo lo posible para que se pueda quedar y renueve pronto.

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