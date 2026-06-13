Por qué no juegan Neymar ni Endrick para Brasil hoy ante Marruecos por el Mundial 2026

Neymar y Endrick no forman parte del once titular de Brasil ante Marruecos. Carlo Ancelotti definió otros nombres para ocupar sus lugares.

La Selección de Brasil no cuenta con Neymar Júnior ni con Endrick en su alineación titular para el partido debut en el Mundial 2026 ante Marruecos. Dos de los futbolistas que más expectativas generan en la Verdeamarela no van desde el arranque. Carlo Ancelotti opta por poner otros futbolistas en sus respectivas posiciones.

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Brasil va con lo mejor a disposición para enfrentar a Marruecos. Carlo Ancelotti ha logrado conformar un once titular que casi sale de memoria y que será la base para su estreno en el Mundial 2026. Por ello, tanto Neymar como Endrick no estarían desde el arranque.

Carlo Ancelotti, DT de Brasil (Getty Images).

¿Por qué no juegan Neymar ni Endrick en Brasil vs Marruecos?

Para más precisiones, también hay que decir que Neymar Júnior no está al 100 por ciento físicamente y, por ello, no es titular en Brasil hoy por hoy. Por su parte, lo de Endrick, si bien ha tenido buenos ingresos, se debe a una decisión técnica y táctica de Ancelotti de poner a otro futbolista en el ataque.

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‘Ney’ está bajo trabajos de fisioterapia desde que llegó a los Estados Unidos. Arrastra una lesión muscular de grado II en la pantorrilla. Por tal motivo, no puede estar a disposición y no estará ante Marruecos.

Endrick, que fue figura en el Olympique de Lyon en Francia, tendrá su oportunidad de ingresar en caso de que Carlo Ancelotti así lo decida. Brasil, hoy por hoy, no juega con un centrodelantero definido, más allá de que Matheus Cunha puede ocupar ese lugar. Por eso, la variante del joven delantero está en consideración.

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Alineaciones para Brasil vs. Marruecos

BRASIL

Alisson Becker

Danilo

Marquinhos

Gabriel Magalhães

Alex Sandro

Casemiro

Bruno Guimarães

Lucas Paquetá

Raphinha

Vinícius Júnior

Matheus Cunha

DT: Carlo Ancelotti

MARRUECOS

Yassine Bounou

Achraf Hakimi

Issa Diop

Chadi Riad

Noussair Mazraoui

Ayyoub Bouaddi

Yassine El Aynaoui

Brahim Díaz

Azzedine Ounahi

Bilal El Khannouss

Ismael Saibari

DT: Mohamed Ouahbi

Datos claves

Neymar quedó fuera del debut de Brasil por lesión muscular grado II.

quedó fuera del debut de Brasil por lesión muscular grado II. Endrick es suplente ante Marruecos por decisión táctica del DT Carlo Ancelotti.

es suplente ante Marruecos por decisión táctica del DT Carlo Ancelotti. Mundial 2026 arranca para Brasil con alineación confirmada frente a Marruecos.