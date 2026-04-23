El reemplazo para Lamine Yamal en Barcelona de cara al Clásico ante Real Madrid y el final de temporada

Lamine Yamal será baja para lo que resta de la temporada 2025-26. Se confirmó la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que lo aleja de las canchas por varias semanas. FC Barcelona informó que se espera que pueda estar a disposición para el Mundial 2026. Pero, el conjunto catalán lo pierde para el Clásico y para la definición del título de la LALIGA 2025-26.

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El Barça informó en un comunicado oficial que “Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda”. Confirmó que seguirá un “tratamiento conservador”, precisamente para que pueda estar a disposición para el Mundial 2026. Sin embargo, no podrá jugar los últimos partidos de la temporada en el certamen local.

Lamine Yamal sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda (X @FCBarcelona_es).

A partir de esto, FC Barcelona debe definir qué pasará con el ataque. Las bajas en el primer equipo siguen y esto complica los planes de Hansi Flick para los próximos partidos, sobre todo para el Clásico ante Real Madrid del próximo 10 de mayo.

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¿Quién reemplaza a Lamine Yamal en el FC Barcelona?

Al FC Barcelona le ha costado caro esta temporada con varias lesiones importantes. Así como Lamine Yamal ha sufrido esta dolencia, todavía no está recuperado Raphinha, quien apunta a ser su reemplazo una vez que esté bien físicamente.

Raphinha sigue sin jugar en FC Barcelona (Getty Images).

El brasileño está en la fase final de su recuperación de una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho. Se espera que pueda volver unos días antes del Clásico ante Real Madrid, pero dependerá cómo esté de físico y, sobre todo, futbolísticamente.

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En tal caso, para los partidos ante Getafe y Osasuna, se espera que Hansi Flick le dé más minutos a Roony Bardghji, tal como ocurrió en el partido ante Celta de Vigo cuando reemplazó a Yamal. En la presente temporada, el sueco ha disputado 661 minutos en la temporada durante 24 partidos.

Roony Bardghji, joven atacante del Barça (Getty Images).

¿Qué pasa con Marcus Rashford? Si bien es tenido en cuenta por Flick, lo cierto es que ha perdido terreno, aunque ha visto minutos debido a la falta de opciones en el ataque. También se espera que pueda tener más protagonismo en los últimos partidos y su futuro podría definirse con su rendimiento.

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Los partidos que le quedan a FC Barcelona para el final de temporada

Al Barça le quedan sólo seis partidos para el final de la temporada, en donde debe definir el título de LALIGA. Tiene ventaja de nueve puntos por sobre Real Madrid, su escolta, que será uno de sus futuros rivales. A continuación, los duelos que le quedan a los ‘Culés’:

25 de abril: vs. Getafe en el Coliseum.

2 de mayo: vs. Osasuna en El Sadar.

10 de mayo: vs. Real Madrid en el Camp Nou.

13 de mayo: vs. Deportivo Alavés en Mendizorroza.

17 de mayo: vs. Real Betis en el Camp Nou.

24 de mayo: vs. Valencia en Mestalla.

Datos claves

Lamine Yamal será baja del FC Barcelona por lesión la temporada 2025-26.

será baja del FC Barcelona por lesión la temporada 2025-26. 10 de mayo se jugará el Clásico ante Real Madrid en el Camp Nou.

se jugará el Clásico ante Real Madrid en el Camp Nou. Roony Bardghji registra 661 minutos en 24 partidos durante la presente temporada.