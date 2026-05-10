Bolavip Logo
VER EN VIVO Barcelona 2-0 Real Madrid por LaLiga Española HOY: GRATIS transmisión vía Fútbol Libre, Directv Sports y DGO

Hoy se juega el clásico entre Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga Española. Sigue los detalles en nuestro minuto a minuto en vivo y directo.

73': A LA FUERZA

Real Madrid quiere descontar. Logra un tiro de esquina, que podría traer peligro en Barcelona.

69': REAL MADRID PRESIONADO

Barcelona lo deja mover en ofensiva, pero sin mayores peligros. Clásico dominado por ahora al parecer.

67': REAL MADRID NO REACCIONA

Barcelona está esperando robar un balón en ofensiva rival. Para llegar a la goleada.

65': REAL MADRID BUSCA DESCONTAR

Mueve el balón a su antojo por ahora. Barcelona no puede controlarlos. Atención al siguiente movimiento.

63': DESCONTABA REAL MADRID

Jude Bellingham había anotado el 2-1, pero estaba en posición adelantada el volante inglés.

60': FALTA DE BARCELONA

Brahim Díaz encara a João Cancelo, que lo bajó con falta. Tiro libre para el Real Madrid.

59': REAL MADRID ESPERA UN MOMENTO

Para crear en ofensiva alguna jugada, que perjudique a Barcelona.

55': AMONESTADO CON TARJETA AMARILLA

Jude Bellingham ingresó por una zona indebida. Siendo esto sancionado por el juez principal.

56': GRAN SALVADA DE COURTOIS

Un mano a mano con Ferran Torres. Lo que era el 3-0 para Barcelona.

53': CAYÓ MAL Y DE FORMA APARATOSA

Jude Bellingham acusa un golpe de Eric García. Dentro del área. Quedando en el piso después de la agresión con el codo.

51': PROBLEMAS EN LA CANCHA

Dani Olmo discutió con Raúl Asencio. Después entra en la disputa Vinicius Jir. al punto de ver amonestaciones.

48': LA TUVO BARCELONA

Fermín López desde la izquierda remata, chocó entre la defensa y la portería. Dejando sin respuestas al Real Madrid. Será tiro de esquina tras desvío.

46': PRIMERO EL BARCELONA

La oportunidad de atacar acá se vio. Un servicio de Eric Garcia, que controló bien Courtois.

¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Ya se juega la segunda parte del Barcelona 2-0 Real Madrid, por LaLiga.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Gana Barcelona al Real Madrid por ahora 2-0, en resultado parcial. Duelo correspondiente a LaLiga.

39': OTRA VEZ EL BARCELONA

Dani Olmo aprovechó el rebote que le quedó. Su disparo final fue deficiente. Era la goleada ante Real Madrid.

38': TAPÓ COURTOIS

Gran jugada en ofensiva del Barcelona, sirven para Marcus Rashford. Quien define, pero incómodo por la salida del portero del Real Madrid.

35': REAL MADRID SE ADUEÑA

Estos minutos, domina con el balón pero sin mayor profunidad. Barcelona espera para robar el balón en el momento preciso.

33': INTENTÓ REAL MADRID

Aurélien Tchouaméni recibió un pase de Vinicius Jr. que arrinconó rivales. Aprovechó ese espacio para soltar el balón con el francés. Que remato algo desviado finalmente.

31': BARCELONA MUEVE EL BALÓN

Regresamos al comienzo del partido, con el dominio del cuadro local contra Real Madrid.

29': NO DA INDICACIONES

Álvaro Arbeloa parece estar sin reacción. Los jugadores del Real Madrid intenta hacer lo que pueden, contra Barcelona.

27': REAL MADRID PUEDE RESPIRAR

Después de la presión constante del Barcelona. Pueden esperar un ataque prometedor pronto. Para descontar.

26': CONTROLA BARCELONA

Después del envión de Real Madrid, levantó un poco su rendimiento. En búsqueda del tercero.

24': SALVÓ EL BARCELONA AHORA

Jude Bellingham hace una gran jugada personal. Sirve para Vinicius Jr. pero la rechaza Eric García.

23': SE LO PERDIÓ G ONZALO GARCÍA

Gran pase largo de Raúl Asencio. Quien lo dejó mano a mano. Pero falló el remate final el delantero del Real Madrid.

22': SIN REACCIÓN DEL REAL MADRID

Barcelona mueve el balón sin ningún problema. La defensa blanca está paralizada.

20': REAL MADRID NO REACCIONA

Estaban esperando empatar en cualquier momento. Pero hoy por hoy, están más cuestionados que nunca. Barcelona va por la goleada.

¡GOL DEL BARCELONA!

Otro soberbio momento del cuadro culé. Ferran Torres aprovecha un gran servicio de taco previo de Dani Olmo. Definiendo a placer.

17': INTENTÓ REAL MADRID

Gran pase para Gonzalo en ofensiva. Pero lejos de poder gestionar el servicio. Se tropezó y la defensa hace su trabajo correctamente.

13': INTENTÓ SIN ÉXITO ABSOLUTO

Centro desde el tiro de esquina, cabezazo desviado de Aurélien Tchouaméni. Sin problemas sale Barcelona.

10': BUSCAN REACCIONAR

Real Madrid con el primer tanto recibido, adelanta las líneas en ofensiva.

¡GOL DEL BARCELONA!

Marcus Rashford de tiro libre anota el primero. Enorme definición del atacante culé, soberbia ejecución.

7': REAL MADRID PRECISA CORTAR

Impedir que Barcelona cree fútbol, y que logre asustar la defensa madridista.

6': REAL MADRID ESPERA ATRÁS

Barcelona intenta cortar en la mitad de la cancha. Mientras los merengues, especulan un poco.

4': LA TUVO REAL MADRID

Brahim Díaz ganó en velocidad a la defensa del Barcelona. Pero, previamente se repuso bien el equipo de Hansi Flick.

3': MUEVEN LA PELOTA

Barcelona juega en ofensiva, espera el Real Madrid en zona de defensa. Confiando en que pueden hacer un partido inteligente.

2': PRIMERA POLÉMICA

Ferran Torres ganó una pelota en ofensiva, penssba que sería un tiro de esquina a su favor. Pero el árbitro le dio salida al Real Madrid.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Ya se juega el Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga.

UN MINUTO DE SILENCIO

Por el sensible fallecimiento del padre de Hansi Flick, entrenador de Barcelona.

SUENAN LOS HIMNOS EN CANCHA

La hinchada del Barcelona canta para los suyos. Real Madrid está siendo muy visitante ahora mismo.

LOS EQUIPOS EN LA CANCHA

Están en zona de juego, salieron Barcelona y Real Madrid en esta jornada de LaLiga.

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Barcelona XI: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Gavi, Pedri; Rashford, Dani Olmo, Fermín López; Ferran Torres.

Real Madrid XI: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouameni, Camavinga, Bellingham; Brahim Díaz, Gonzalo, Vinicius.

PROBLEMAS EN LA PREVIA

Aficionados del Barcelona apedrearon el autobús de su propio equipo, confundiéndolo con el del Real Madrid.

CLIMA DE CLÁSICO POTENTE

Real Madrid salió a trabajar antes del partido, y la afición de Barcelona pegó desde la tribuna.

INSTANTES PREVIOS AL PARTIDO

Real Madrid trabaja, a la par de Barcelona en el calentamiento.

¡ESTAMOS LISTOS PARA EL PARTIDO!

Barcelona enfrentará al Real Madrid en unos minutos más.

EN VIVO Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga Española.
El fútbol mundial se paraliza este domingo 10 de mayo de 2026. Barcelona y Real Madrid se enfrentan en una edición histórica de El Clásico por la jornada 35 de LaLiga EA Sports.

El equipo de Hansi Flick llega como líder absoluto con una ventaja de 11 puntos sobre los merengues. Una victoria o incluso un empate le permitiría al conjunto azulgrana celebrar el título de liga frente a su eterno rival en casa.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Real Madrid en Perú?

El pitazo inicial está programado para las 14:00 horas (hora peruana). La transmisión oficial para nuestro país y el resto de Sudamérica estará a cargo de DSports (610/1610 HD) y la plataforma de streaming DGO.

Lamine Yamal no jugará contra Real Madrid. (Foto: X).

El escenario será un Spotify Camp Nou totalmente remodelado y a su máxima capacidad de 105,000 espectadores. Se espera un ambiente hostil para el equipo blanco, que busca arruinar el alirón culé.

Alineaciones confirmadas para El Clásico

Ambos equipos presentan bajas y regresos importantes que marcarán el ritmo del encuentro. El técnico Álvaro Arbeloa ha tenido dificultades para consolidar un sistema fijo en el Madrid debido a las constantes lesiones.

FC Barcelona: Joan García; João Cancelo, Pau Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Gavi, Pedri; Dani Olmo, Fermín López, Marcus Rashford; y Robert Lewandowski.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García; Eduardo Camavinga, Thiago Pitarch, Jude Bellingham; Brahim Díaz, Vinícius Júnior y Gonzalo García.

Importantes apuntes para el clásico

El árbitro designado para este encuentro es Alejandro José Hernández Hernández, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en un duelo de alta tensión. El Madrid llega con ausencias sensibles como las de Kylian Mbappé y Rodrygo por problemas físicos.

Por su parte, el Barcelona no contará con su joven estrella Lamine Yamal, pero confía en el olfato goleador de Lewandowski para cerrar el campeonato. El último enfrentamiento liguero terminó con un 2-1 a favor de los azulgranas en el Santiago Bernabéu.

Vinicius Jr. será el capitán del Real Madrid vs. Barcelona. (Foto: X).

DATOS CLAVE

  • El Barcelona enfrentará al Real Madrid este domingo 10 de mayo de 2026 a las 14:00 horas.
  • El equipo de Hansi Flick lidera la tabla con 11 puntos de ventaja sobre el Real Madrid.
  • El encuentro se disputará en el Spotify Camp Nou ante una capacidad de 105,000 espectadores.
Manuel Alejandro Carranza Salas
