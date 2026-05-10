VER EN VIVO Barcelona 2-0 Real Madrid por LaLiga Española HOY: GRATIS transmisión vía Fútbol Libre, Directv Sports y DGO

El fútbol mundial se paraliza este domingo 10 de mayo de 2026. Barcelona y Real Madrid se enfrentan en una edición histórica de El Clásico por la jornada 35 de LaLiga EA Sports.
El equipo de Hansi Flick llega como líder absoluto con una ventaja de 11 puntos sobre los merengues. Una victoria o incluso un empate le permitiría al conjunto azulgrana celebrar el título de liga frente a su eterno rival en casa.
¿A qué hora juegan Barcelona vs. Real Madrid en Perú?
El pitazo inicial está programado para las 14:00 horas (hora peruana). La transmisión oficial para nuestro país y el resto de Sudamérica estará a cargo de DSports (610/1610 HD) y la plataforma de streaming DGO.
Lamine Yamal no jugará contra Real Madrid. (Foto: X).
El escenario será un Spotify Camp Nou totalmente remodelado y a su máxima capacidad de 105,000 espectadores. Se espera un ambiente hostil para el equipo blanco, que busca arruinar el alirón culé.
Alineaciones confirmadas para El Clásico
Ambos equipos presentan bajas y regresos importantes que marcarán el ritmo del encuentro. El técnico Álvaro Arbeloa ha tenido dificultades para consolidar un sistema fijo en el Madrid debido a las constantes lesiones.
FC Barcelona: Joan García; João Cancelo, Pau Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Gavi, Pedri; Dani Olmo, Fermín López, Marcus Rashford; y Robert Lewandowski.
Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García; Eduardo Camavinga, Thiago Pitarch, Jude Bellingham; Brahim Díaz, Vinícius Júnior y Gonzalo García.
Importantes apuntes para el clásico
El árbitro designado para este encuentro es Alejandro José Hernández Hernández, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en un duelo de alta tensión. El Madrid llega con ausencias sensibles como las de Kylian Mbappé y Rodrygo por problemas físicos.
Por su parte, el Barcelona no contará con su joven estrella Lamine Yamal, pero confía en el olfato goleador de Lewandowski para cerrar el campeonato. El último enfrentamiento liguero terminó con un 2-1 a favor de los azulgranas en el Santiago Bernabéu.
Vinicius Jr. será el capitán del Real Madrid vs. Barcelona. (Foto: X).
