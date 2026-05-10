Barcelona vs Real Madrid: ¿Qué resultados necesita el Barça hoy para ser campeón de LaLiga?

El Barça puede ser campeón de LaLiga este domingo en el Clásico ante Real Madrid. La diferencia actual es de 11 puntos entre ambos equipos.

FC Barcelona puede salir campeón de LaLiga 2025-26 hoy domingo 10 de mayo ante Real Madrid en el Clásico que se juega en el Camp Nou. La diferencia de puntos puede aumentar a tal punto que el Barça puede festejar el título ante su público si se dan los resultados necesarios. A continuación, una explicación del panorama ‘culé’ para la consagración.

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El Clásico entre Barcelona y Real Madrid no es uno más. Este domingo se puede definir el título de LaLiga en favor del conjunto de Hansi Flick. Los de Álvaro Arbeloa, en cambio, quieren evitarlo para seguir con posibilidades de arrebatárselo.

¿Qué resultados necesita Barcelona para ser campeón de LaLiga hoy?

El Barça puede salir campeón de LaLiga hoy si logra una victoria o un empate ante Real Madrid en el Clásico. Esto se debe a que la diferencia de puntos del conjunto culé será lo suficientemente inalcanzable para los ‘Merengues’ que permitirá el festejo en el Camp Nou.

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Actualmente, hasta antes del partido ante Real Madrid correspondiente a la fecha 35, Barcelona es líder de LaLiga con 88 puntos. Le lleva 11 de ventaja a su clásico rival, que tiene 77. Por lo tanto, si gana sumará 91 puntos y la diferencia será de 14 puntos. Al finalizar la fecha 35, quedarán sólo tres partidos por delante, es decir 9 puntos en juego. Por eso, podrá festejar con el triunfo.

Pero también el empate le es favorable al equipo blaugrana. ¿Por qué? Si hay empate en el Clásico, la diferencia de 11 puntos se mantendrá (89 ante 78, ya que ambos sumarán una unidad). Por eso, con 9 en juego para el final, la igualdad también beneficiará a los ‘Culés’.

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¿Qué pasa si Real Madrid le gana a FC Barcelona hoy?

Si Real Madrid le gana al Barcelona, llegará a 80 puntos. En tanto, el equipo blaugrana se quedará en 88. Por lo tanto, la diferencia será de 8 puntos y extenderá la definición del título hasta la próxima fecha.

¿A qué hora se juega el Clásico FC Barcelona vs. Real Madrid?

El horario oficial del Clásico Barcelona vs. Real Madrid en el Camp Nou este domingo 10 de mayo es a las 21:00 horas en España. En tanto, en Perú, inicia a las 16:00 horas.

¿Dónde ver EN VIVO el Clásico FC Barcelona vs. Real Madrid?

El Clásico entre Barcelona y Real Madrid cuenta con transmisión en exclusiva para toda Sudamérica de DIRECTV. Por lo tanto, se podrá ver por el canal 610 y 1610 en HD de DSports. También estará a disposición en la plataforma DGO.

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