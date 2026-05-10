¿Cuántos títulos tiene FC Barcelona en LaLiga? Tabla histórica de campeones de la liga española

FC Barcelona logró un nuevo título de LaLiga tras vencer al Real Madrid en el Camp Nou y así se mueve la tabla de ganadores.

FC Barcelona es nuevo campeón de LaLiga 2025-26, el cuadro ‘Culé’ lo consiguió después de derrotar al Real Madrid en el Camp Nou, festejando a lo grande. Esto ha hecho que la brecha entre los dos equipos más importantes de España, se termine acortando.

Publicidad

Con este nuevo título, el cuadro dirigido por Hansi Flick logra llegar a los 29 ligas ganadas en su historia. Pero todavía se mantiene en el segundo lugar de los más ganadores de la historia. Esto debido a que el Madrid hoy mismo es el número uno con un total de 36 títulos ligueros en su historia.

Tras vencer al Madrid, el cuadro de Barcelona llegó a los 91 puntos, mientras que los ‘Blancos’ se quedan con 77. Esto a falta de 3 partidos por disputarse, por lo que hace imposible que lleguen a acercarse a los ‘Culés’ y terminan con un nuevo título liguero perdido.

Tabla histórica de campeones de LaLiga

En total solo 9 equipos en España han logrado salir campeón en la historia del fútbol de este país.

Publicidad

Club Títulos Real Madrid 36 FC Barcelona 29 Atlético de Madrid 11 Athletic Club 8 Valencia CF 6 Real Sociedad 2 Deportivo La Coruña 1 Sevilla 1 Real Betis 1

Gran hegemonía entre Madrid y Barcelona

Hay que mencionar que desde el año 2004-2025, la hegemonía entre Madrid y Barcelona ha sido total. Solo equipos de estas dos ciudades han logrado celebrar a lo largo de más de 20 años, luego no ha habido club capaz de plantarles cara a los tres grandes de esta nación.

La gran mayoría de títulos han sido del FC Barcelona, sumando un total de 12 ligas desde que el Valencia CF lo ganó en el 2003-04. Por el lado del Real Madrid han sumado 7 trofeos de campeón en Liga, mientras que el Atlético de Madrid queda en el podio con 2 ligas.

Publicidad

Datos Claves