¿Arsenal puede ser campeón hoy vs. Burnley? El resultado que necesita para ganar la Premier League

Arsenal tiene en juego la Premier League, en el partido de hoy. Conoce qué resultado lo saca campeón contra Burnley, todos los detalles aquí.

La recta final de la Premier League mantiene en vilo a todos los aficionados del fútbol internacional. Arsenal recibe hoy al Burnley con la obligación de sumar tres puntos de oro en la penúltima jornada del torneo.

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Muchos fanáticos se preguntan si el equipo de Mikel Arteta podría dar la vuelta olímpica este mismo día. A continuación, aclaramos el panorama matemático y qué necesita el Arsenal para coronarse campeón.

¿Puede el Arsenal salir campeón hoy frente al Burnley?

La respuesta corta es no, el Arsenal no puede ser campeón hoy de forma matemática. A pesar de que una victoria consolidaría su liderato, el destino de la Premier League no se resolverá en esta fecha.

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Los Gunners lideran la tabla de posiciones con 79 puntos, seguidos muy de cerca por el Manchester City, que cuenta con 77 unidades. Debido a que ambos clubes han disputado 36 partidos, el City todavía tiene seis puntos en disputa y opciones claras de remontar.

Si el Arsenal vence al Burnley, estirará provisionalmente su ventaja a cinco puntos sobre su escolta. Sin embargo, el Manchester City todavía debe jugar su partido correspondiente a esta jornada, lo que impide cualquier celebración anticipada hoy.

El resultado que necesita el Arsenal para ganar la Premier League

Para asegurar el tan ansiado trofeo de la Premier League, el Arsenal necesita ganar sus dos partidos restantes. El primer paso obligatorio es vencer al Burnley hoy y luego cerrar la temporada con un triunfo en la última fecha ante Crystal Palace como visitante.

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Además de cumplir con su tarea, el conjunto londinense requiere que el Manchester City deje puntos en el camino en alguno de sus compromisos pendientes. Si el Arsenal gana todo y su rival empata o pierde, el título se quedará en las vitrinas de Londres.

En caso de que ambos equipos terminen empatados en puntos al finalizar la última jornada, el campeón se definirá por la diferencia de goles. Actualmente, la lucha en ese rubro es tan ajustada que cada anotación en estos partidos finales será determinante para definir al campeón.

Arsenal espera ser campeón de la Premier League. (Foto: X).

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