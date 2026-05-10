Hinchas de Barcelona atacaron por error el bus de su propio equipo previo al clásico ante Real Madrid

La hinchada 'culé', confundida entre el humo de las bengalas, arrojó objetos a los buses de ambos equipos.

Un hecho inesperado marcó la antesala del clásico español entre Barcelona y Real Madrid, luego de que un grupo de aficionados ‘culés’ lanzara objetos contra el bus que llevaba al plantel blaugrana. Los hinchas confundieron el vehículo con el del cuadro madrileño, generando tensión a poco del inicio del encuentro.

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Hinchas de Barcelona apedrearon su propio bus

El incidente se produjo cerca del estadio, durante la llegada de los equipos para una nueva edición del clásico español. En medio del gran despliegue de seguridad y la presencia masiva de hinchas, algunos aficionados del Barcelona confundieron un bus y pensaron que se trataba del transporte del Real Madrid.

Sin embargo, el bus transportaba al propio plantel ‘culé’. La confusión terminó en piedrazos y golpes contra el vehículo, causando sorpresa entre los presentes y preocupación por posibles incidentes mayores.

🚨 IMAGEN @elchiringuitotv



😮 Los aficionados culés apedrean el bus de Barça por equivocación… ¡pensando que llegaba el Real Madrid! pic.twitter.com/OEC7BCUGra — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 10, 2026

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Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales y reflejaron el desconcierto de los hinchas y de la delegación del Barcelona. Pese al ataque, el bus continuó su recorrido sin mayores problemas y la insólita escena se volvió uno de los temas más comentados en la previa del clásico.

Llegada del Real Madrid también fue accidentada

La llegada del Real Madrid también estuvo marcada por un ambiente hostil, con insultos, humo y un fuerte operativo policial para asegurar el ingreso de jugadores y cuerpos técnicos al estadio. Pese a la tensión y los incidentes en los exteriores, no se reportaron heridos.

El clima ya estaba cargado por la enorme expectativa del clásico, la histórica rivalidad entre ambos clubes y la posibilidad de que el ‘Barca’ pudiera consagrarse campeón de liga esa misma noche, algo nunca antes logrado en un clásico. Todo ello hizo de la jornada un escenario de máxima intensidad dentro y fuera del estadio.

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DATOS CLAVES

Aficionados del Barcelona atacaron por error el bus de su propio equipo con piedrazos y golpes.

El incidente ocurrió hoy previo al clásico español debido a una confusión con el transporte rival.

El Real Madrid ingresó al estadio bajo un fuerte operativo policial tras enfrentar un ambiente hostil.