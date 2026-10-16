Espanyol vs. Atlético de Madrid: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 9 de la LaLiga

Espanyol y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el RCDE Stadium, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Espanyol recibe a Atlético de Madrid este sábado 17 de octubre desde las 07:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el RCDE Stadium. El Atlético de Madrid llega lanzado, con tres victorias seguidas y la mira puesta en los puestos de arriba. Enfrente va a tener a un Espanyol que todavía no encuentra regularidad y necesita cortar una racha de resultados flojos.

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Para el conjunto colchonero cada partido es una chance de meterle presión a los de arriba antes de que termine el primer tercio del campeonato. Para el Espanyol, en cambio, el objetivo pasa por otra cosa: dejar de perder puntos ante rivales directos y empezar a escalar en la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Espanyol no logra despegar. Viene de empatar como visitante frente a Málaga después de dos derrotas seguidas, una de ellas en su propia cancha ante Elche, y con 8 puntos en ocho fechas se ubica en la mitad de la tabla sin margen para relajarse. La idea del equipo local va a pasar por aprovechar la localía para frenar a un rival que llega mucho mejor.

El Atlético de Madrid, en cambio, atraviesa un gran momento. Ganó sus últimos tres compromisos, incluido un triunfo como visitante ante Alavés y otro muy valioso frente a Real Madrid, y marcha segundo con 19 unidades en las mismas ocho fechas disputadas. La diferencia de puntos y de presente entre ambos planteles es notoria.

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El historial entre Espanyol y Atlético de Madrid

El historial entre ambos está muy parejo: en los últimos cinco cruces hubo un triunfo para cada lado y tres empates, con una diferencia de gol mínima a favor del conjunto colchonero, que convirtió 9 goles contra 8 del Espanyol. El antecedente más reciente, de febrero, terminó con una victoria clara del Atlético de Madrid por 4-2, aunque antes de eso el Espanyol se había quedado con el triunfo en su cancha.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/02/2026 Atlético de Madrid vs. Espanyol 4-2 LaLiga 25/26 17/08/2025 Espanyol vs. Atlético de Madrid 2-1 LaLiga 25/26 29/03/2025 Espanyol vs. Atlético de Madrid 1-1 2024-25 28/08/2024 Atlético de Madrid vs. Espanyol 0-0 2024-25 24/05/2023 Espanyol vs. Atlético de Madrid 3-3 2022-23

Horario del partido

Perú: 07:00 hs

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Por dónde ver el partido

Perú: DIRECTV Sports, DGO

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ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Villarreal vs. Elche — sábado 17 de octubre, 09:15 hs

Betis vs. Barcelona — sábado 17 de octubre, 11:30 hs

Valencia vs. Athletic Bilbao — sábado 17 de octubre, 14:00 hs

Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 07:00 hs

Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 09:15 hs

Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 11:30 hs

Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 14:00 hs

Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 14:00 hs

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En síntesis