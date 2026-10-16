Espanyol vs. Atlético de Madrid: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 9 de la LaLiga

Espanyol recibe a Atlético de Madrid este sábado 17 de octubre desde las 07:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el RCDE Stadium. El Atlético de Madrid llega lanzado, con tres victorias seguidas y la mira puesta en los puestos de arriba. Enfrente va a tener a un Espanyol que todavía no encuentra regularidad y necesita cortar una racha de resultados flojos.
Para el conjunto colchonero cada partido es una chance de meterle presión a los de arriba antes de que termine el primer tercio del campeonato. Para el Espanyol, en cambio, el objetivo pasa por otra cosa: dejar de perder puntos ante rivales directos y empezar a escalar en la tabla.
La actualidad de ambos equipos
El Espanyol no logra despegar. Viene de empatar como visitante frente a Málaga después de dos derrotas seguidas, una de ellas en su propia cancha ante Elche, y con 8 puntos en ocho fechas se ubica en la mitad de la tabla sin margen para relajarse. La idea del equipo local va a pasar por aprovechar la localía para frenar a un rival que llega mucho mejor.
El Atlético de Madrid, en cambio, atraviesa un gran momento. Ganó sus últimos tres compromisos, incluido un triunfo como visitante ante Alavés y otro muy valioso frente a Real Madrid, y marcha segundo con 19 unidades en las mismas ocho fechas disputadas. La diferencia de puntos y de presente entre ambos planteles es notoria.
El historial entre Espanyol y Atlético de Madrid
El historial entre ambos está muy parejo: en los últimos cinco cruces hubo un triunfo para cada lado y tres empates, con una diferencia de gol mínima a favor del conjunto colchonero, que convirtió 9 goles contra 8 del Espanyol. El antecedente más reciente, de febrero, terminó con una victoria clara del Atlético de Madrid por 4-2, aunque antes de eso el Espanyol se había quedado con el triunfo en su cancha.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/02/2026
|Atlético de Madrid vs. Espanyol
|4-2
|LaLiga 25/26
|17/08/2025
|Espanyol vs. Atlético de Madrid
|2-1
|LaLiga 25/26
|29/03/2025
|Espanyol vs. Atlético de Madrid
|1-1
|2024-25
|28/08/2024
|Atlético de Madrid vs. Espanyol
|0-0
|2024-25
|24/05/2023
|Espanyol vs. Atlético de Madrid
|3-3
|2022-23
Horario del partido
- Perú: 07:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
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- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Villarreal vs. Elche — sábado 17 de octubre, 09:15 hs
- Betis vs. Barcelona — sábado 17 de octubre, 11:30 hs
- Valencia vs. Athletic Bilbao — sábado 17 de octubre, 14:00 hs
- Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 07:00 hs
- Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 09:15 hs
- Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 11:30 hs
- Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 14:00 hs
- Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Espanyol y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Espanyol suma 8 puntos en el torneo.
- Atlético de Madrid suma 19 puntos tras vencer a Alavés, Real Madrid y Osasuna.