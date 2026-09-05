Inter vs Napoli por la Serie A 2026/2027: a qué hora y dónde ver EN VIVO por TV y streaming online

Inter y Napoli se ven las caras este sábado 5 de septiembre por la Serie A. Conoce aquí la hora, las señales disponibles y más detalles.

Inter recibe a Napoli este sábado 5 de septiembre de 2026 en el Giuseppe Meazza de Milán, por la Serie A. El encuentro está programado para las 11:00 A.M. de Perú y enfrenta al cuadro local, tercero en la tabla, con el conjunto napolitano que marcha décimo.

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El equipo de Cristian Chivu llega con puntaje perfecto tras ganar sus dos primeras jornadas ante Monza y Cagliari. Esta es una de las primeras exigencias del conjunto nerazzurri en el arranque del campeonato.

Por su parte, Napoli debutó con una victoria ante Genoa, pero luego cayó como local frente a Como. El conjunto dirigido por Massimiliano Allegri necesita reaccionar rápido, en un partido que además llega con el propio técnico señalando al Inter como favorito al título y pidiendo reducir los errores técnicos de su equipo.

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¿Dónde ver EN VIVO Inter vs. Napoli?

El partido entre Inter y Napoli, que se juega en el Giuseppe Meazza de Milán, cuenta con las siguientes señales de TV y streaming online. Revisa dónde puedes ver el encuentro:

Perú y toda Sudamérica (con excepción de Argentina y Chile): ESPN 5 , Disney+ Premium

, Argentina, Chile, México y Centroamérica: ESPN , Disney+ Premium

, Caribe: Disney+ Premium

Estados Unidos: CBS , Peacock , Paramount+ , fuboTV

, , , España: DAZN

¿A qué hora se juega Inter vs. Napoli en Perú?

Inter vs. Napoli, duelo de la Serie A de Italia que se juega este sábado 5 de setiembre, tiene los siguientes horarios en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 A.M.

México: 10:00 A.M.

Chile, Bolivia y Venezuela: 12:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 1:00 P.M.

Estados Unidos: 9:00 A.M. (PT) y 12:00 P.M. (ET)

y España e Italia: 6:00 P.M.

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