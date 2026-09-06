Dónde ver EN VIVO Juventus vs. Milan por la Serie A 2026/2027: hora, canales de TV y streaming online

La Juventus y el AC Milan se enfrentan este domingo en el Derby dei Campioni por la Serie A 2026/2027. Revisa horario y las opciones disponibles para seguir el partido.

La Juventus recibe al AC Milan hoy, domingo 6 de septiembre de 2026, en el Allianz Stadium de Turín, por la Serie A 2026/2027. El Derby dei Campioni inicia a la 1:45 p. m. (hora peruana) con el arbitraje de Maurizio Mariani y Michael Fabbri en el VAR.

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El cruce enfrenta a dos equipos que arrancaron con puntaje perfecto en esta liga italiana. La Vecchia Signora marcha quinta, con 6 puntos, tras ganar sus dos primeros partidos del torneo: 1-0 a Frosinone y 2-0 a Parma.

El conjunto rossoneri de Rúben Amorim llega cuarto con 6 puntos producto de sus dos triunfos en estas primeras dos fechas: 2-1 a Torino y 2-0 a Venezia. Por lo tanto, el ganador de este encuentro se subirá al primer lugar junto a Como y Roma.

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¿Dónde ver EN VIVO Juventus vs Milan?

El partido entre Juventus y Milan, que se juega en el Allianz Stadium de Turín, cuenta con las siguientes señales de TV y streaming online. Revisa dónde puedes ver el encuentro:

Perú, México y toda Sudamérica: ESPN , Disney+ Premium

, Centroamérica y Caribe: Disney+ Premium

Estados Unidos: Telemundo , Telemundo Deportes En Vivo , Peacock , Paramount+ , fuboTV

, , , , España: DAZN

¿A qué hora se juega Juventus vs Milan?

Juventus vs Milan, duelo de la Serie A de Italia que se juega este domingo 6 de setiembre, tiene los siguientes horarios en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 1:45 P.M.

México: 12:45 P.M .

. Chile, Bolivia y Venezuela: 2:45 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3:45 P.M.

Estados Unidos: 11:45 A.M. (PT) y 2:45 P.M. (ET)

y España e Italia: 8:45 P.M.

DATOS CLAVE