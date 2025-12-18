Es tendencia:
Napoli vs. Milan EN VIVO y GRATIS por la semifinal de la Supercopa de Italia 2025

Se juega el primer partido de semifinales de la Supercopa de Italia. Napoli y Milan van en busca de la final en Arabia Saudita.

Napoli y Milan se enfrentan por la Supercopa de Italia.
SSC Napoli y AC Milan se enfrentan este jueves 18 de diciembre en la primera semifinal de la Supercopa de Italia 2025. El Al-Awwal Park, de Riad, Arabia Saudita es el escenario para la disputa de esta competencia, que define al campeón de la temporada en Italia. El partido comienza a las 14:00 horas (Lima) y se puede ver en vivo por DSports y DGO para Sudamérica (con excepción de Brasil).

Ambos equipos están peleando en los primeros lugares de la Serie A de Italia. El ganador disputará la final ante el vencedor de la otra semifinal entre Bologna e Inter de Milán. La definición se jugará el próximo lunes 22 de diciembre.

¿POR QUÉ JUEGAN NAPOLI Y MILAN?

Napoli disputa la competencia como campeón de la Serie A de Italia 2024-25. En tanto, Milan se clasificó por haber sido finalista de la Copa Italia 2024-25 (perdió la final ante Bologna).

¿DÓNDE SE PUEDE VER EN VIVO NAPOLI VS. MILAN?

Napoli y Milan se transmite en vivo por DSports y DGO para Sudamérica con excepción de Brasil, que va por Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, SportyNet y Sky+.

SE JUEGA EL PRIMER PARTIDO DE LA SUPERCOPA DE ITALIA

Napoli y Milan le dan inicio a la disputa del cuadrangular de la Supercopa de Italia 2025, que se disputa en Riad, Arabia Saudita. El ganador avanza a la final del próximo lunes.

