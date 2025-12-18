Napoli vs. Milan EN VIVO y GRATIS por la semifinal de la Supercopa de Italia 2025

SSC Napoli y AC Milan se enfrentan este jueves 18 de diciembre en la primera semifinal de la Supercopa de Italia 2025. El Al-Awwal Park, de Riad, Arabia Saudita es el escenario para la disputa de esta competencia, que define al campeón de la temporada en Italia. El partido comienza a las 14:00 horas (Lima) y se puede ver en vivo por DSports y DGO para Sudamérica (con excepción de Brasil).

Ambos equipos están peleando en los primeros lugares de la Serie A de Italia. El ganador disputará la final ante el vencedor de la otra semifinal entre Bologna e Inter de Milán. La definición se jugará el próximo lunes 22 de diciembre.