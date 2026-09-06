Valencia vs. Barcelona EN VIVO: hora, posibles alineaciones, dónde ver por TV y streaming online

Barcelona visita a Valencia con la misión de sumar para ser único líder de LaLiga. Revisa horarios, señales de transmisión, formaciones titulares y más detalles del encuentro.

El Barcelona visita al Valencia hoy, domingo 6 de septiembre de 2026, en Mestalla, por el partido que corresponde a la fecha 4 de LaLiga 2026/2027. El duelo da inicio a las 9:15 A.M. (hora peruana) con arbitraje de Isidro Díaz de Mera y con Alejandro Muñiz en el VAR.

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El conjunto local, Valencia, afronta la jornada después de caer 3-1 ante el Deportivo La Coruña en su presentación más reciente. Lleva dos derrotas y un empate en el certamen, por lo que busca su primera victoria para salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones.

Por su parte, el Barcelona tiene una realidad totalmente distinta. Viene de vencer 5-2 al Rayo Vallecano y ha marcado 10 goles en sus tres primeros partidos de la temporada. Actualmente está en el primer lugar de la tabla de LaLiga con 9 puntos, pero si gana, se alejará al sacarle tres a Real Madrid y al Real Betis.

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¿Dónde ver EN VIVO Valencia vs. Barcelona?

El partido entre Valencia y Barcelona, que se juega en Mestalla, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el encuentro:

Perú y toda Sudamérica (con excepción de Brasil): DSports , DGO

, Brasil: CazéTV

México: Sky Sports México , Sky+ , izzi

, , Estados Unidos: ESPN Deportes , ESPN+ , ESPN App , fuboTV

, , , España: M+ LALIGA TV, LaLiga TV Bar HD, Movistar+

¿A qué hora se juega Valencia vs. Barcelona?

Valencia vs. Barcelona se juega hoy, domingo 6 de septiembre, por La Liga. Los horarios confirmados para seguir el encuentro son:

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Perú, Colombia y Ecuador: 9:15 A.M.

México: 8:15 A.M.

Chile, Bolivia y Venezuela: 10:15 A.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 11:15 A.M.

Estados Unidos: 7:15 A.M. (PT) y 11:15 A.M. (ET)

y España: 4:15 P.M.

Posibles alineaciones de Valencia vs. Barcelona

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Pablo Maffeo, Arnau Martínez, Mouctar Diakhaby, José Gayà; Pepelu, Aliou Dieng, Filip Ugrinic, Javi Guerra; Arnaut Danjuma y Ryunosuke Sato. DT: Carlos Corberán.

BARCELONA: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha. DT: Hansi Flick.

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