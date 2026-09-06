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Valencia vs. Barcelona EN VIVO: hora, posibles alineaciones, dónde ver por TV y streaming online

Barcelona visita a Valencia con la misión de sumar para ser único líder de LaLiga. Revisa horarios, señales de transmisión, formaciones titulares y más detalles del encuentro.

Valencia y Barcelona se enfrentan por LaLiga.
© IA GeminiValencia y Barcelona se enfrentan por LaLiga.

El Barcelona visita al Valencia hoy, domingo 6 de septiembre de 2026, en Mestalla, por el partido que corresponde a la fecha 4 de LaLiga 2026/2027. El duelo da inicio a las 9:15 A.M. (hora peruana) con arbitraje de Isidro Díaz de Mera y con Alejandro Muñiz en el VAR.

El conjunto local, Valencia, afronta la jornada después de caer 3-1 ante el Deportivo La Coruña en su presentación más reciente. Lleva dos derrotas y un empate en el certamen, por lo que busca su primera victoria para salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones.

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Por su parte, el Barcelona tiene una realidad totalmente distinta. Viene de vencer 5-2 al Rayo Vallecano y ha marcado 10 goles en sus tres primeros partidos de la temporada. Actualmente está en el primer lugar de la tabla de LaLiga con 9 puntos, pero si gana, se alejará al sacarle tres a Real Madrid y al Real Betis.

¿Dónde ver EN VIVO Valencia vs. Barcelona?

El partido entre Valencia y Barcelona, que se juega en Mestalla, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el encuentro:

  • Perú y toda Sudamérica (con excepción de Brasil): DSports, DGO
  • Brasil: CazéTV
  • México: Sky Sports México, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App, fuboTV
  • España: M+ LALIGA TV, LaLiga TV Bar HD, Movistar+
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¿A qué hora se juega Valencia vs. Barcelona?

Valencia vs. Barcelona se juega hoy, domingo 6 de septiembre, por La Liga. Los horarios confirmados para seguir el encuentro son:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 9:15 A.M.
  • México: 8:15 A.M.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 10:15 A.M.
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 11:15 A.M.
  • Estados Unidos: 7:15 A.M. (PT) y 11:15 A.M. (ET)
  • España: 4:15 P.M.

Posibles alineaciones de Valencia vs. Barcelona

  • VALENCIA: Stole Dimitrievski; Pablo Maffeo, Arnau Martínez, Mouctar Diakhaby, José Gayà; Pepelu, Aliou Dieng, Filip Ugrinic, Javi Guerra; Arnaut Danjuma y Ryunosuke Sato. DT: Carlos Corberán.
  • BARCELONA: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha. DT: Hansi Flick.

DATOS CLAVE

  • Barcelona vs. Valencia disputan hoy la fecha 4 de LaLiga en Mestalla.
  • Transmisión en vivo será a las 9:15 A.M. por DSports y DGO.
  • Barcelona es primero en la tabla con 9 puntos en tres partidos.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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