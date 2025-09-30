Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

Partidos de Champions League HOY miércoles 1 de octubre: hora y dónde ver en vivo fecha 2

Continúa la segunda jornada de la fase liga de la Champions League. Mira todos los detalles de los partidos de este miércoles.

Por Hugo Avalos

Lamine Yamal y Bradley Barcola, en el último duelo entre Barcelona y PSG.
© Getty ImagesLamine Yamal y Bradley Barcola, en el último duelo entre Barcelona y PSG.

La UEFA Champions League 2025-26 continúa la actividad de la fecha 2 de la fase liga. Este miércoles 1 de octubre se juega el resto de los partidos correspondientes a la jornada. Todos los focos están puestos en el Barcelona vs. PSG, pero hay, además, otros ocho encuentros.

Publicidad

FC Barcelona recibe a PSG en el duelo más importante de este miércoles en la fecha 2 de la fase liga de la Champions League 2025-26. Además, Manchester City, Juventus y el FC Copenhague de Marcos López tienen duros partidos de visitantes. Mientras que Arsenal, Napoli y Borussia Dortmund buscan aprovechar sus localías.

Partidos de Champions League hoy miércoles 1 de octubre

Qarabag FK vs. FC Copenhague: 18:45 España | 13:45 Argentina | 12.45 Chile | 11:45 Colombia, Perú y Ecuador | 10:45 México.

Union Saint-Gilloise vs. Newcastle United: 18:45 España | 13:45 Argentina | 12.45 Chile | 11:45 Colombia, Perú y Ecuador | 10:45 México.

Publicidad

Arsenal vs. Olympiacos: 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México.

Bayer Leverkusen vs. PSV Eindhoven: 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México.

Villarreal vs. Juventus: 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México.

Publicidad

Napoli vs. Sporting CP: 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México.

FC Barcelona vs. PSG: 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México.

Borussia Dortmund vs. Athletic Club: 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México.

Publicidad

AS Mónaco vs. Manchester City: 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México.

¿Dónde ver en vivo partidos de hoy miércoles 1 de octubre de la Champions League?

Todos los partidos de hoy miércoles 1 de octubre de la Champions League se pueden ver en vivo por las diferentes pantallas de ESPN en TV y de Disney+ en streaming para toda Sudamérica (con excepción de Brasil).

Tabla de posiciones de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26

POSEQUIPOSPTSPJPGPPPEDG
1Bayern de Múnich622006
2Real Madrid622006
3Internazionale622005
4Tottenham Hotspur421011
5París Saint-Germain311004
6Atlético de Madrid321103
7Marseille321103
8Sporting CP311003
9Brujas321102
10Union Saint-Gilloise311002
11Arsenal311002
12Manchester City311002
13Qarabag311001
14Barcelona311001
15Eintracht Frankfurt321100
16Liverpool321100
17Chelsea32110-1
18Galatasaray32110-3
19Atalanta32110-3
20Bodø/Glimt220020
21Borussia Dortmund110010
22Juventus110010
23Bayer 04 Leverkusen110010
24Copenhagen110010
25Olympiakos110010
26Slavia Prague12011-3
27Pafos12011-4
28Newcastle United01010-1
29Villarreal01010-1
30Benfica02020-2
31PSV01010-2
32Athletic Club01010-2
33Nápoles01010-2
34Mónaco01010-3
35Ajax02020-6
36Kairat02020-8
Publicidad
hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
Auspicioso debut de Marcos López en Copenhague por Champions League: "Qué gran futbolista es"
Champions League

Auspicioso debut de Marcos López en Copenhague por Champions League: "Qué gran futbolista es"

La postura de Néstor Gorosito sobre el interés por Piero Cari desde Europa
Alianza Lima

La postura de Néstor Gorosito sobre el interés por Piero Cari desde Europa

A qué hora y dónde ver en vivo Chelsea vs. Bayer Leverkusen
Fútbol europeo

A qué hora y dónde ver en vivo Chelsea vs. Bayer Leverkusen

Ministerio de Cultura defiende a Eryc Castillo de acto racista: Cienciano sería castigado
Alianza Lima

Ministerio de Cultura defiende a Eryc Castillo de acto racista: Cienciano sería castigado

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo