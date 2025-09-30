Partidos de Champions League HOY miércoles 1 de octubre: hora y dónde ver en vivo fecha 2

La UEFA Champions League 2025-26 continúa la actividad de la fecha 2 de la fase liga. Este miércoles 1 de octubre se juega el resto de los partidos correspondientes a la jornada. Todos los focos están puestos en el Barcelona vs. PSG, pero hay, además, otros ocho encuentros.
FC Barcelona recibe a PSG en el duelo más importante de este miércoles en la fecha 2 de la fase liga de la Champions League 2025-26. Además, Manchester City, Juventus y el FC Copenhague de Marcos López tienen duros partidos de visitantes. Mientras que Arsenal, Napoli y Borussia Dortmund buscan aprovechar sus localías.
Partidos de Champions League hoy miércoles 1 de octubre
Qarabag FK vs. FC Copenhague: 18:45 España | 13:45 Argentina | 12.45 Chile | 11:45 Colombia, Perú y Ecuador | 10:45 México.
Union Saint-Gilloise vs. Newcastle United: 18:45 España | 13:45 Argentina | 12.45 Chile | 11:45 Colombia, Perú y Ecuador | 10:45 México.
Arsenal vs. Olympiacos: 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México.
Bayer Leverkusen vs. PSV Eindhoven: 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México.
Villarreal vs. Juventus: 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México.
Napoli vs. Sporting CP: 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México.
FC Barcelona vs. PSG: 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México.
Borussia Dortmund vs. Athletic Club: 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México.
AS Mónaco vs. Manchester City: 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México.
¿Dónde ver en vivo partidos de hoy miércoles 1 de octubre de la Champions League?
Todos los partidos de hoy miércoles 1 de octubre de la Champions League se pueden ver en vivo por las diferentes pantallas de ESPN en TV y de Disney+ en streaming para toda Sudamérica (con excepción de Brasil).
Tabla de posiciones de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26
|POS
|EQUIPOS
|PTS
|PJ
|PG
|PP
|PE
|DG
|1
|Bayern de Múnich
|6
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|Real Madrid
|6
|2
|2
|0
|0
|6
|3
|Internazionale
|6
|2
|2
|0
|0
|5
|4
|Tottenham Hotspur
|4
|2
|1
|0
|1
|1
|5
|París Saint-Germain
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|6
|Atlético de Madrid
|3
|2
|1
|1
|0
|3
|7
|Marseille
|3
|2
|1
|1
|0
|3
|8
|Sporting CP
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|9
|Brujas
|3
|2
|1
|1
|0
|2
|10
|Union Saint-Gilloise
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|11
|Arsenal
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|12
|Manchester City
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|13
|Qarabag
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|14
|Barcelona
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|15
|Eintracht Frankfurt
|3
|2
|1
|1
|0
|0
|16
|Liverpool
|3
|2
|1
|1
|0
|0
|17
|Chelsea
|3
|2
|1
|1
|0
|-1
|18
|Galatasaray
|3
|2
|1
|1
|0
|-3
|19
|Atalanta
|3
|2
|1
|1
|0
|-3
|20
|Bodø/Glimt
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|21
|Borussia Dortmund
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|22
|Juventus
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|23
|Bayer 04 Leverkusen
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|24
|Copenhagen
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|25
|Olympiakos
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|26
|Slavia Prague
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|27
|Pafos
|1
|2
|0
|1
|1
|-4
|28
|Newcastle United
|0
|1
|0
|1
|0
|-1
|29
|Villarreal
|0
|1
|0
|1
|0
|-1
|30
|Benfica
|0
|2
|0
|2
|0
|-2
|31
|PSV
|0
|1
|0
|1
|0
|-2
|32
|Athletic Club
|0
|1
|0
|1
|0
|-2
|33
|Nápoles
|0
|1
|0
|1
|0
|-2
|34
|Mónaco
|0
|1
|0
|1
|0
|-3
|35
|Ajax
|0
|2
|0
|2
|0
|-6
|36
|Kairat
|0
|2
|0
|2
|0
|-8