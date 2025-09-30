Partidos de Champions League HOY miércoles 1 de octubre: hora y dónde ver en vivo fecha 2

La UEFA Champions League 2025-26 continúa la actividad de la fecha 2 de la fase liga. Este miércoles 1 de octubre se juega el resto de los partidos correspondientes a la jornada. Todos los focos están puestos en el Barcelona vs. PSG, pero hay, además, otros ocho encuentros.

FC Barcelona recibe a PSG en el duelo más importante de este miércoles en la fecha 2 de la fase liga de la Champions League 2025-26. Además, Manchester City, Juventus y el FC Copenhague de Marcos López tienen duros partidos de visitantes. Mientras que Arsenal, Napoli y Borussia Dortmund buscan aprovechar sus localías.

Partidos de Champions League hoy miércoles 1 de octubre

Qarabag FK vs. FC Copenhague: 18:45 España | 13:45 Argentina | 12.45 Chile | 11:45 Colombia, Perú y Ecuador | 10:45 México.

Union Saint-Gilloise vs. Newcastle United: 18:45 España | 13:45 Argentina | 12.45 Chile | 11:45 Colombia, Perú y Ecuador | 10:45 México.

Arsenal vs. Olympiacos: 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México.

Bayer Leverkusen vs. PSV Eindhoven: 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México.

Villarreal vs. Juventus: 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México.

Napoli vs. Sporting CP: 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México.

FC Barcelona vs. PSG: 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México.

Borussia Dortmund vs. Athletic Club: 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México.

AS Mónaco vs. Manchester City: 21:00 España | 16:00 Argentina | 15.00 Chile | 14:00 Colombia, Perú y Ecuador | 13:00 México.

¿Dónde ver en vivo partidos de hoy miércoles 1 de octubre de la Champions League?

Todos los partidos de hoy miércoles 1 de octubre de la Champions League se pueden ver en vivo por las diferentes pantallas de ESPN en TV y de Disney+ en streaming para toda Sudamérica (con excepción de Brasil).

Tabla de posiciones de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26

POS EQUIPOS PTS PJ PG PP PE DG 1 Bayern de Múnich 6 2 2 0 0 6 2 Real Madrid 6 2 2 0 0 6 3 Internazionale 6 2 2 0 0 5 4 Tottenham Hotspur 4 2 1 0 1 1 5 París Saint-Germain 3 1 1 0 0 4 6 Atlético de Madrid 3 2 1 1 0 3 7 Marseille 3 2 1 1 0 3 8 Sporting CP 3 1 1 0 0 3 9 Brujas 3 2 1 1 0 2 10 Union Saint-Gilloise 3 1 1 0 0 2 11 Arsenal 3 1 1 0 0 2 12 Manchester City 3 1 1 0 0 2 13 Qarabag 3 1 1 0 0 1 14 Barcelona 3 1 1 0 0 1 15 Eintracht Frankfurt 3 2 1 1 0 0 16 Liverpool 3 2 1 1 0 0 17 Chelsea 3 2 1 1 0 -1 18 Galatasaray 3 2 1 1 0 -3 19 Atalanta 3 2 1 1 0 -3 20 Bodø/Glimt 2 2 0 0 2 0 21 Borussia Dortmund 1 1 0 0 1 0 22 Juventus 1 1 0 0 1 0 23 Bayer 04 Leverkusen 1 1 0 0 1 0 24 Copenhagen 1 1 0 0 1 0 25 Olympiakos 1 1 0 0 1 0 26 Slavia Prague 1 2 0 1 1 -3 27 Pafos 1 2 0 1 1 -4 28 Newcastle United 0 1 0 1 0 -1 29 Villarreal 0 1 0 1 0 -1 30 Benfica 0 2 0 2 0 -2 31 PSV 0 1 0 1 0 -2 32 Athletic Club 0 1 0 1 0 -2 33 Nápoles 0 1 0 1 0 -2 34 Mónaco 0 1 0 1 0 -3 35 Ajax 0 2 0 2 0 -6 36 Kairat 0 2 0 2 0 -8

