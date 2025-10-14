César Inga, el versátil defensa de Universitario de Deportes, ha pasado rápidamente de promesa a figura destacada del fútbol peruano. Su meteórico ascenso lo ha consolidado en la “U” y en la Selección Peruana, atrayendo el interés de clubes internacionales. El periodista Julio Peña, en el programa Fútbol Excitante, reveló el posible seguimiento del talentoso lateral zurdo por parte del Napoli de Italia, un gigante europeo.

César Inga podría emigrar muy pronto

La clave de su despegue ha sido su rápida adaptación al esquema de Universitario. Desde su llegada, Inga ha demostrado su capacidad para jugar como lateral izquierdo y como stopper, una versatilidad muy valorada en el fútbol moderno que le valió la titularidad y la confianza del cuerpo técnico. Sus actuaciones lo han convertido en una pieza fundamental en la defensa y en la generación de ataque, destacando por su estabilidad.

César Inga jugando contra River Plate. (Photo by Daniel Apuy/Getty Images)

Su siguiente gran paso fue la convocatoria a la Selección Peruana. Inga se ganó un lugar en La Bicolor y se consolidó como una alternativa de futuro, destacando por su velocidad, despliegue físico y buen manejo del balón. Sus recientes apariciones con la selección no solo confirmaron su buen momento, sino que también lo pusieron en una vitrina global, factor clave para el interés europeo.

¿Napoli de Italia buscará a César Inga?

La mención del Napoli, un club histórico y reciente campeón de la Serie A, eleva la especulación a un nivel superlativo. Aunque la información es un sondeo y no una oferta formal, el hecho de que un club de esta jerarquía se fije en un jugador peruano de la liga local subraya la calidad y proyección que ven en Inga. El Calcio italiano, conocido por su énfasis en la táctica y la defensa, representaría un salto gigantesco en la carrera del futbolista chimbotano.

Además del atractivo interés italiano, César Inga también estaría manejando ofertas de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Esta liga se ha convertido en un destino cada vez más serio para jóvenes talentos sudamericanos, ofreciendo contratos sólidos y una plataforma de desarrollo atractiva. El interés de la MLS ya se había reportado, confirmando que una posible venta al extranjero es un objetivo en la agenda de su representante.

Carrera en ascenso de César Inga

Con solo 23 años, César Inga se encuentra en el punto más alto de su carrera y con un futuro prometedor. Ya sea en Italia, la MLS o consolidándose un tiempo más en Universitario de Deportes, su evolución meteórica es innegable. Por ahora, el jugador se mantiene enfocado en sus objetivos con la “U”, pero la simple mención de su nombre junto al Napoli es un reconocimiento a su esfuerzo y un claro indicativo de que el fútbol europeo podría ser su próximo destino.