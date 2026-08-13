Los cuatro cambios radicales que presenta José Mourinho para los jugadores del Real Madrid

José Mourinho entró a un Real Madrid bastante complicado. Por eso, está tomando cuatro medidas radicales para poder cambiarlo. Entérate todo.

La exigencia interna en la ciudad deportiva del Real Madrid ha dado un giro total con la implementación de un nuevo régimen de disciplina revelado por el Diario AS. Tras analizar la dinámica diaria del vestuario, el cuerpo técnico de José Mourinho determinó que existían costumbres permisivas que debían erradicarse para elevar el rendimiento del plantel.

Publicidad

Esta reestructuración abarca aspectos cotidianos pero fundamentales en la vida de un deportista de élite. Las medidas pretenden optimizar el estado físico de la plantilla y fortalecer la cohesión colectiva.

José Mourinho atento a los cambios planteados en Real Madrid. (Foto: X).

Control estricto en la nutrición del plantel

El primer cambio de impacto directo se centra en la alimentación diaria de los futbolistas. Quedó eliminada la libertad para que cada integrante de la plantilla coma lo que quiera.

Publicidad

La planificación nutricional pasó a ser dictada por un nutriólogo. Este profesional maneja la alimentación e impone menús de manera estructurada.

Cero tolerancia a la impuntualidad

El segundo pilar de este plan radica en el cumplimiento riguroso de los horarios establecidos. El cuerpo técnico determinó que los márgenes de tolerancia quedan suspendidos sin excepciones.

Cualquiera que llegue un minuto tarde al entrenamiento recibe una sanción. La penalización consiste en cumplir tiempo de gimnasio en solitario como castigo.

Publicidad

Rehabilitación obligatoria en la sede blanca

El tercer aspecto aborda la recuperación de lesiones de los futbolistas. A partir de ahora, la rehabilitación debe realizarse en el campo de entrenamiento.

Esta decisión busca que los atletas realicen su recuperación supervisada por el club y no lejos del equipo. Así se mantiene el control sobre la evolución médica.

Publicidad

Prohibición de especialistas externos

La cuarta norma prohíbe el uso de personal externo para la rehabilitación. La recuperación no se realizará lejos del equipo con especialistas ajenos al club.

La directriz garantiza que la recuperación de lesiones sea gestionada únicamente por el club. Con esto se evitan tratamientos alejados de la institución.

DATOS CLAVE

Real Madrid aplicó un nuevo régimen disciplinario en su vestuario, según reveló Diario AS.

Llegar un minuto tarde al entrenamiento se sanciona con tiempo de gimnasio en solitario.

Un nutriólogo estructura y maneja obligatoriamente la alimentación diaria de los futbolistas del plantel.