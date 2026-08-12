Desde que Kylian Mbappé se fue de PSG rumbo a Real Madrid, el club parisino maximizó su crecimiento y ahora es uno de los más ganadores de Europa. Coincidencia o no, Luis Enrique ya es historia en Francia.

PSG se consagró bicampeón de la Supercopa de Europa luego de vencer el día de hoy Aston Villa por 2-1. El equipo liderado técnicamente por Luis Enrique es historia pura en el viejo continente y solo conoce de hitos futbolísticos que espera incrementar en la próxima temporada. Todo lo opuesto sucede con un Kylian Mbappé que se marchó al Real Madrid con intención de títulos.

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¡PSG VENCIÓ A ASTON VILLA Y ES BICAMPEÓN DE LA SUPERCOPA DE EUROPA! Emi Buendía, muy triste tras la derrota.



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Si bien Kylian Mbappé brilló en un nivel espléndido con camiseta de PSG, nunca pudo ser ese líder futbolístico que llevara de la mano al club rumbo al tan ansiado título de la UEFA Champions League. Hoy, con Luis Enrique como estratega y crack en todo sentido, la institución más poderosa del fútbol francés posee dos ‘Orejonas’ en su palmarés y con enormes figuras en su plantilla.

En resumen, Luis Enrique ha conseguido con la coronación de hoy un total de 10 títulos durante los últimos 2 años al frente de PSG. Por otro lado, Kylian Mbappé tan solo sumó 2 trofeos con camiseta de Real Madrid: Supercopa de Europa 2024 y la Copa Intercontinental 2024. Esta situación evidencia el gran crecimiento del club parisino a diferencia de lo logrado por el astro francés en los últimos años.

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Fuente: Real Madrid.

Todos los títulos de Luis Enrique como entrenador de Paris Saint Germain

Con el más reciente título de la Supercopa de Europa tras vencer el día de hoy por 2-1 a Aston Villa en el Red Bull Arena de Austria, Luis Enrique completó un total de 13 consagraciones como entrenador de PSG y 10 desde que Kylian Mbappé fichó por Real Madrid hace un par de temporadas. Es decir, el entrenador español está haciendo una tremenda historia en la capitan francesa.

Los títulos son: 3 Ligue 1 (2023/24, 2024/25, 2025/26), 2 Copa de Francia (2023/24, 2024/25), 3 Supercopa de Francia (2023, 2024, 2025), 2 UEFA Champions League (2024/25, 2025/26), 2 Supercopa de Europa (2025, 2026) y 1 Copa Intercontinental de la FIFA (2025). Junto a una camada de enormes cracks, ahora Luis Enrique buscará seguir por este sendero del éxito al tener como gran objetivo el tricampeonato europeo, una marca realmente top para cualquier club.

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Fuente: Getty Images.

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