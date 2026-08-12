Por qué no juega Yan Diomandé en el amistoso Real Madrid vs. Deportivo La Coruña

Yan Diomandé será el gran ausente del encuentro de hoy entre Real Madrid vs. Deportivo La Coruña. Conoce las razones del caso para entender la decisión de José Mourinho.

Real Madrid y Deportivo La Coruña disputarán el día de hoy un amistoso internacional en el marco del Trofeo Teresa Herrera a jugarse en el Estadio ABANCA-Riazor ubicado en Galicia, España. Ahora, dentro de las ausencias más llamativas y resonantes del equipo merengue tenemos a Yan Diomandé, quien todavía no podrá debutar debido a una decisión netamente de José Mourinho.

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Así es. No se trata de ninguna lesión o dolencia física de por medio, resulta que José Mourinho optó por no convocar a Yan Diomandé para el partido de hoy entre Real Madrid vs. Deportivo La Coruña al considerar que aún no se encuentra en óptimas condiciones físicas para competir en esta pretemporada , lo cual refleja una preparación muy intensa dentro del equipo merengue.

Y es que no podemos perder de vista que Yan Diomandé empezó a entrenar con sus nuevos compañeros de Real Madrid recién el viernes pasado, así que el comando técnico tomó la decisión de ponerlo al 100% para cuando llegue la competencia oficial. Por ahora el marfileño se mantendrá entrenando en el día a día con la posibilidad de más adelante ganarse un lugar en el equipo titular.

Alineaciones confirmadas de Real Madrid vs. Deportivo La Coruña

Real Madrid | Andriy Lunin; Denzel Dumfries, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Arda Güler; Brahim Díaz,

Endrick y Vinicius Jr. DT: José Mourinho.

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Deportivo La Coruña | Leo Román; Lucas Noubi, Arnau Comas, Dani Barcia, Noé Carrillo; Diego Villares, Mario Soriano, Lorenzo Amatucci, Angeliño; Bil Nsongo y Pierre-Emerick Aubameyang. DT: Antonio Hidalgo.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Deportivo La Coruña?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 13:00 hs

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 14:00 hs

Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay, EE. UU. (Este): 15:00 hs

Argentina, Uruguay, Brasil: 16:00 hs

¿Dónde ver Real Madrid vs. Deportivo La Coruña?

Para ver la transmisión en abierto en España, la señal matriz en televisión irá por TVE La 1 HD y el canal autonómico TVG. Por vía digital, el encuentro estará disponible mediante RTVE Play, el servicio de Realmadrid TV y el canal de YouTube del RC Deportivo.

En México y Latinoamérica, la transmisión online corre a cuenta de Disney+ Premium. Mientras tanto, la afición en Estados Unidos podrá seguir la cobertura por la señal de FOX Deportes o las plataformas fuboTV, FOX One y DAZN USA.

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