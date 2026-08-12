Por qué no juega Yan Diomandé en el amistoso Real Madrid vs. Deportivo La Coruña

Real Madrid y Deportivo La Coruña disputarán el día de hoy un amistoso internacional en el marco del Trofeo Teresa Herrera a jugarse en el Estadio ABANCA-Riazor ubicado en Galicia, España. Ahora, dentro de las ausencias más llamativas y resonantes del equipo merengue tenemos a Yan Diomandé, quien todavía no podrá debutar debido a una decisión netamente de José Mourinho.
Así es. No se trata de ninguna lesión o dolencia física de por medio, resulta que José Mourinho optó por no convocar a Yan Diomandé para el partido de hoy entre Real Madrid vs. Deportivo La Coruña al considerar que aún no se encuentra en óptimas condiciones físicas para competir en esta pretemporada , lo cual refleja una preparación muy intensa dentro del equipo merengue.
Y es que no podemos perder de vista que Yan Diomandé empezó a entrenar con sus nuevos compañeros de Real Madrid recién el viernes pasado, así que el comando técnico tomó la decisión de ponerlo al 100% para cuando llegue la competencia oficial. Por ahora el marfileño se mantendrá entrenando en el día a día con la posibilidad de más adelante ganarse un lugar en el equipo titular.
Alineaciones confirmadas de Real Madrid vs. Deportivo La Coruña
Real Madrid | Andriy Lunin; Denzel Dumfries, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Arda Güler; Brahim Díaz,
Endrick y Vinicius Jr. DT: José Mourinho.
Deportivo La Coruña | Leo Román; Lucas Noubi, Arnau Comas, Dani Barcia, Noé Carrillo; Diego Villares, Mario Soriano, Lorenzo Amatucci, Angeliño; Bil Nsongo y Pierre-Emerick Aubameyang. DT: Antonio Hidalgo.
¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Deportivo La Coruña?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 13:00 hs
- Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 14:00 hs
- Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay, EE. UU. (Este): 15:00 hs
- Argentina, Uruguay, Brasil: 16:00 hs
¿Dónde ver Real Madrid vs. Deportivo La Coruña?
- Para ver la transmisión en abierto en España, la señal matriz en televisión irá por TVE La 1 HD y el canal autonómico TVG. Por vía digital, el encuentro estará disponible mediante RTVE Play, el servicio de Realmadrid TV y el canal de YouTube del RC Deportivo.
- En México y Latinoamérica, la transmisión online corre a cuenta de Disney+ Premium. Mientras tanto, la afición en Estados Unidos podrá seguir la cobertura por la señal de FOX Deportes o las plataformas fuboTV, FOX One y DAZN USA.
DATOS CLAVES
- Yan Diomandé quedó fuera de la convocatoria del Real Madrid por decisión técnica.
- José Mourinho descartó a Yan Diomandé por no estar en óptimas condiciones físicas.
- Real Madrid enfrentará hoy al Deportivo La Coruña por el Trofeo Teresa Herrera.