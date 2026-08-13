La primera impresión de Jude Bellingham tras conocer a José Mourinho en Real Madrid

Jude Bellingham se reintegró a los entrenamientos con Real Madrid y confesó cuál es la percepción al trabajar con José Mourinho. Básicamente, llenó de elogios al DT.

Real Madrid viene de vencer 1-0 a Deportivo La Coruña y se quedó con el Trofeo Teresa Herrera. Si bien la plantilla está plagada de diversos cracks, a los merengues les hizo falta un Jude Bellingham que de todas maneras será clave en el esquema del equipo. Recientemente, el volante inglés volvió a los entrenamientos y reveló cómo fue su primer contacto con José Mourinho.

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Fuente: Getty Images.

Jude Bellingham confesó que ya había tenido oportunidad de ver a José Mourinho en el pasado, aunque no de una manera directa ni personal como sí ha sido el día de hoy en la interna de Real Madrid y al saber que a partir de ahora lo seguirá conociendo muy bien. Es así que crack inglés solo tuvo palabras de elogio hacia el entrenador portugués y se mostró muy emocionado por dicha aventura.

“Siento que tengo una relación con él ya y es un sueño para mí trabajar con un entrenador como Mourinho. Sólo tuve una ocasión para verle, pero estoy muy emocionado por ver cómo es. Ahora soy más maduro y tengo mayor experiencia. Tengo una buena sensación de cara a esta temporada con los nuevos jugadores y el entrenador“; comentó Jude Bellingham en Real Madrid TV.

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💬 @BellinghamJude : “Estoy muy feliz de volver con mis compañeros”. pic.twitter.com/bPxfXPZziL — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 13, 2026

Lo que se le viene muy pronto a Real Madrid con su plantilla completa

Ahora que todos los jugadores se encuentran entrenando en Real Madrid bajo la atenta mirada de José Mourinho, incluido los fichajes de este mercado de pases, el equipo se alista para disputar un nuevo amistoso internacional el domingo 16 de agosto frente a Schalke 04 de Alemania en el Veltins-Arena ubicado en la ciudad de Gelsenkirchen y luego se viene el estreno oficial en LaLiga.

Así es. Real Madrid debutará frente a Espanyol el sábado 22 de agosto en el RCDE Stadium y claramente el objetivo será conseguir la primera victoria del campeonato para empezar con el pie derecho. Veremos qué nueva versión demuestra José Mourinho en su regreso al equipo merengue, sobre todo cuando la obtención de títulos locales y continentales es prioridad total en el club.

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Fuente: Real Madrid.

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