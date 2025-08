Manchester City apelaría a la ‘fórmula Real Madrid’ con Claudio Echeverri por el error que tuvo con Julián Álvarez

Manchester City busca darle una salida beneficiosa a los jugadores con los que Pep Guardiola no contaría en esta temporada 2025-26. Recientemente, Vitor Reis se fue cedido al Girona, pero en el caso de Claudio Echeverri apareció un actor que los ‘Citizens’ no esperaban. Roma lo quiere y el ‘Diablito’ quiere jugar en Italia, por lo que en el Etihad están ante un dilema, pero no quieren pasar por lo mismo que con Julián Álvarez.

El City Group cuenta con los servicios de Echeverri, por lo que, actualmente, pertenece al Manchester City. Una salida al Girona, como espera el club inglés, lo dejaría en calidad de cedido por un año (pueden ser más), pero el hecho de que Roma haya seducido al jugador representa un problema.

El conjunto ‘giallorosso’ busca contar con los servicios del ‘Diablito’ Echeverri y, según el Corriere dello Sport, habría hecho un ofrecimiento por una cesión con una opción de compra de 33 millones de euros. Esto al Manchester City no le es beneficioso, ya que podría perder al argentino en caso de que el club italiano decida ejercer dicha opción.

Manchester City extrañó a Julián Álvarez en la última temporada (Getty Images).

Además, el recuerdo del caso Julián Álvarez está muy fresco en el Etihad. Se fue por una cifra de 75 millones de euros más complementos al Atlético de Madrid. Y su salida fue un error de Pep Guardiola, ya que al City le hizo falta un jugador como el atacante argentino ante las constantes lesiones y ante una temporada en la que no tuvo títulos.

Manchester City podría copiar la ‘fórmula Real Madrid’ con Claudio Echeverri

Por eso, el futuro de Echeverri empieza a representar un dilema para Manchester City. Según reportes, la intención del ex River es jugar en la Roma antes que en Girona, es decir, lo que no pretende el conjunto inglés. En caso de aceptar, los ‘Citizens’ se arriesgarían a perder al jugador argentino y eso no es una opción.

De todas maneras, según el citado medio italiano, la oferta de la Roma tiene una segunda parte en la que busca convencer al Manchester City. Existe una opción de recompra para el club inglés en caso de querer a Echeverri por una cifra de 40 millones de euros.

Los detalles de la oferta de Roma por Echeverri (X @sudanalytics_).

Esta posibilidad de recompra se haría efectiva en caso de que la Loba haga uso de la opción de compra en el verano de 2026. Es decir, Manchester City seguiría teniendo una oportunidad de tener al ‘Diablito’ en caso de éxito en el fútbol italiano.

Esta forma de negociación se está volviendo una moda en Europa y con resultados de éxito por parte de ciertos equipos, como por ejemplo Real Madrid, quien ha dado a préstamo o ha vendido a diferentes juveniles, pero asegurándose de mantener una opción de recompra en caso de quererlos.

La ‘fórmula Real Madrid’, éxito en Europa con casos como Nico Paz, Fran García y Miguel Gutiérrez

Real Madrid es uno de los tantos equipos que ha implementado la opción de recompra en los contratos de los jugadores de los que decide desprenderse. Esto le ha permitido mantener el control de ciertas figuras en caso de necesitarlas o de quererlas de vuelta en el plantel del primer equipo.

Uno de los primeros casos de éxito fue Fran García. Fue cedido a préstamo al Rayo Vallecano desde el Castilla (equipo filial del Madrid) y, luego, fue comprado por 2 millones de euros, pero con opciones de recompra para las siguientes temporadas. Al final, debido a los problemas en el lateral izquierdo, lo terminaron recomprando desde el Santiago Bernabéu por 5 millones de euros.

Nico Paz y Miguel Gutiérrez son otros dos jugadores que tienen opciones de recompra en Real Madrid, pese a que están en otros clubes. Por este último, lateral izquierdo también, lo pueden repescar por 8 millones de euros hasta 2027, luego de que Girona lo pagó sólo 4 millones en 2022.

El caso del argentino es el más notorio, puesto que se especuló en este mercado con su regreso al conjunto ‘merengue’, pero al final, Xabi Alonso no lo pidió. El Como de Italia lo compró por 6 millones de euros, pero desde el Bernabéu lo pueden comprar en este mercado por 9 millones de euros, por 10 millones en 2026 y por 11 millones en 2027.

Esta ‘fórmula Real Madrid’ para sus juveniles, al haberle dado réditos, la sigue implementando. En el Castilla, en este mercado, se han ido varios jugadores como Víctor Múñoz (al Osasuna), Rafa Obrador (al Benfica), Chema Andrés (al Stuttgart), Yusi (al Alavés) y Jacobo Ramón (al Como), entre otros. Todos se fueron por cifras entre 5 y 2.5 millones de euros, pero con opciones de recompra para los próximos mercados.

Manchester City ya efectuó una opción de recompra en este mercado

Así como el caso Echeverri puede representar un problema, Manchester City ya efectuó la ‘fórmula Real Madrid’ recientemente cuando recompró a James Trafford al Burnley. Lo había vendido en 17.3 millones de euros y ahora lo repescó en 31.2 millones de euros.

La llegada de Trafford se dio por un par de motivos. El primero es que Newcastle se interesó en el arquero y le hizo una oferta al Burnley. Como el City contaba con una opción de recompra y derecho ante cualquier propuesta, pensó en repescarlo viendo que Ederson o Stefan Ortega podrían irse del club.