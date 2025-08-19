Oficializan adiós en el Manchester City de Erling Haaland: se confirmó lo que todos esperaban

Se confirmó una salida más en el Manchester City de Erling Haaland. Si bien la temporada de la Premier League ya ha empezado, el mercado de fichajes sigue abierto y esto nos da la posibilidad de que lleguen nuevos jugadores a la par que otros tantos se van.

Esto sucedió en las últimas horas en el Manchester City de Erling Haaland. Si bien las noticias giraban alrededor de una posible salida, al final se ha confirmado que Claudio Echeverri se va al Bayer Leverkusen.

La noticia la hizo oficial el periodista Fabrizio Romano a través de sus redes sociales y confirmó que el Manchester City de Erling Haaland pierde un elemento: “¡Claudio Echeverri al Bayer Leverkusen! ¡Aquí vamos! Acuerdo con el Manchester City para cesión directa”, comentó el hombre de prensa.

Dando más detalles a la cesión de Claudio Echeverri desde el Maanchester City hacia el Bayer Leverkusen, Fabrizio Romano también reveló los términos del contrato: “Sin cláusula de compra, salario cubierto por el Leverkusen y Echeverri ya en camino a revisión médica esta noche. El Diablito jugará bajo las órdenes del técnico Erik ten Hag”, reveló el periodista italiano.

Echeverri al Leverkusen. (Foto: Fabrizio Romano)

¿En qué club jugará Claudio Echeverri?

Claudio Echeverri dejará Manchester City para jugar cedido en el Bayer Leverkusen en esta temporada 2025/2026. De esta manera, el delantero argentino deja la Premier League de Inglaterra para mostrar su talento en la Bundesliga de Alemania.

Claudio Echeverri llegó a debutar en el Manchester City en la temporada 2024/2025, pero tal parece que no convenció del todo al técnico Pep Guardiola. Ahora tendrá que mostrar su talento en el Bayer Leverkusen a mando del entrenador Erik ten Hag.

¿Cuánto vale Claudio Echeverri?

Claudio Echeverri vale 18 millones de euros según información oficial de Transfermarkt. En su corta, pero vertiginosa carrera, hasta la fecha es el precio más alto al que ha llegado el delantero argentino.

¿Cuántos años tiene Claudio Echeverri?

Claudio Echeverri tiene 19 años y debutó profesionalmente en River Plate. Formándose en las canteras del cuadro argentino, Manchester City lo compró y ahora lo acaba de ceder al Bayer Leverkusen.

