El refuerzo que suma Real Madrid y festeja Xabi Alonso: complica las continuidades de Rodrygo y Endrick

El Real Madrid no está para especular esta temporada 2025/2026, saben que necesita conseguir trofeos y por ello van armando un equipo peligroso. Xabi Alonso asumió un reto importante en su carrera y se espera mucho de él en esta campaña. Por eso ha comenzado a perfeccionar su equipo con miras a tener un potente cuadro.

En este caso se ha conocido la aparición de un nuevo refuerzo para la ‘Casa Blanca’. Se ha encontrado el atacante perfecto que podría ser la gran revelación de la nueva temporada. Esto deja en jaque a jugadores como Rodrygo o Endrick que todavía no tienen un panorama claro. Ambos suenan para irse, pero todo indica que se quedarán en Madrid y tiene pinta que no tendrán tantos minutos.

Desde España se ha dado la noticia de un nuevo jugador que formará parte del primer equipo. Se trata de Gonzalo García, quien gracias al Mundial de Clubes ha llenado los ojos del DT español que lo ve como una gran opción. En un comienzo se tenía pensado mandarlo a préstamo para que pueda ganar experiencia, pero su destacada presentación convenció para que pueda mantenerse en el equipo.

Gonzalo García en el Mundial de Clubes (Foto: Getty).

No obstante eso no es todo. Según Diario Marca su permanencia también viene acompañado de un nuevo contrato. El delantero entiende su rol en el equipo y sabe que no llega para ser titular, sino que va a tener que aprovechar cada minuto que juegue. Siendo una especie de revulsivo en los momentos complicados o apareciendo en las lesiones.

¿Qué número usará Gonzalo García?

En Valdebebas confían mucho en el potencial de García y esperan que pueda ser un jugador que pueda nutrir al plantel. No hay intensión que pueda salir en el mercado de fichajes. No obstante, solo un importante llegada de último minuto podría cambiar esto. Por lo pronto parece que esto no está contemplado en el cuadro ‘Blanco’.

Sobre el número que usará por el momento no se ha conocido, pero según lo que se conoce el club no formará parte de esta elección. En este caso dejarán a los mismos futbolistas elegir el número que desean para la temporada como lo han venido haciendo. Por como va todo, se espera que pueda llevar la número 9 que se encuentra libre en estos momentos.

Hay que recordar que Kylian Mbappé en esta campaña ha decidido ponerse la número 10 que fue heredada por Luka Modric. Mientras tanto, Vinicius Junior continua vistiendo la número 7. García por ahora tiene la 30, pero se espera que pronto se revele el número que usará a lo largo de la campaña.

Los números de Gonzalo García

Su debut con el Real Madrid data de la temporada 2023/2024 cuando logró formar parte del encuentro contra el FC Cádiz. Carlo Ancelotti decidió hacerlo ingresar a los 78 minutos por Rodrygo, el encuentro terminó con una victoria de 0-3 en el Estadio Nuevo Mirandilla.

Gonzalo Aguirre frente al Leganés (Foto: Getty).

Desde ese momento ha disputado un total de 12 encuentros con el Madrid, en donde consiguió marcar cinco goles y dio dos asistencias en 528 minutos. Esta temporada tendrá una gran oportunidad para mejorar estos números.

