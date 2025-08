Uno de los jugadores que ha sonado en varios equipos esta temporada es Rodrygo. El extremo brasileño es la tentación de varios clubes de Europa que esperan contar con sus servicios. En el Real Madrid no lo tienen en la lista de transferible, pero si son conscientes que de llegar una buena oferta pueden llegar a venderlo.

Publicidad

Publicidad

Desde la Premier League hay varios equipos que están interesados en contar con sus servicios. Lo ven como una opción interesante teniendo en cuenta que no hay tantos con sus cualidades en el mercado. Pero también es un jugador que no va a ser nada barato el poder contratarlo. Sobre todo después que se conociera la cifra mínima que han puesto como límite para poder venderlo.

Rodrygo en el Real Madrid (Foto: Getty).

Según el diario AS en el Real Madrid están dispuestos a negociar por la ficha de este habilidoso extremo. Pero no aceptarán un número menor a 90 millones de euros por él. Esa es la única condición que han puesto para poder venderlo. Esto limita mucho los equipos a los que podría irse, pues esta cifra no va a ser muy fácil que cualquiera pueda pagar.

Publicidad

Publicidad

¿Quiénes quieran fichar a Rodrygo?

Uno de los más interesados es el Liverpool de Inglaterra que en la última semana perdió a Luis Diaz. Es por ello que están interesados en contar con sus servicios, no obstante también están observando a Alexander Isak como posibilidad en ataque. Así que no se descarta verlo la próxima temporada con la camiseta de los ‘Reds’.

El Arsenal es otro que estuvo interesado y por ahora ha bajado un poco las intensiones de contratarlo. Sobre todo después de la compra del sueco Victor Gyökeres, quien llegó como su delantero estrella. Lo que hizo que su capital para contratar se reduzca exponencialmente. Así que por ahora se ve difícil verlo por Londres.

Eso sí, Tottenham Hotspur podría ser el club que vería con mejores ojos este fichaje. Este fin de semana se anunció la abrupta salida de Heung-Min Son, esto deja un espacio importante para una nueva figura para los ‘Spurs’. Así que no sería raro que pueda llegar a convertirse en el nuevo jugador que llegue a Londres. El único problema es económico, aunque los londinenses están dispuestos a entrar en negociaciones.

Publicidad

Publicidad

Los números de Rodrygo en el Real Madrid

Con 24 años de edad el nacido en Osasco ha hecho una larga carrera como jugador del Real Madrid. Llegó a la capital española en el año 2019 procedente del Santos de Brasil, conjunto al que le pagaron 45 millones de euros por la joven promesa brasileña. Terminando siendo una pieza importante en el cuadro ‘blanco’ con el que levantaron varios títulos nacionales e internacionales.

Rodrygo celebrando (Foto: Getty).

Con el Madrid ha logrado disputar la cifra de 270 partidos oficiales, logrando anotar 68 goles y 51 asistencias en 16,152 minutos en cancha. Estas cifras dejan en claro que ha sido un jugador importante, contribuyendo en más de 100 goles en la ‘Casa Blanca’.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Insólito! Fue campeón con el Real Madrid y hoy Luis Enrique lo borró del PSG