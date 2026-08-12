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A cambio de 120 millones: el ultimátum que Chelsea le puso a Manchester City por Enzo Fernández

Se acaba de revelar la última postura de Chelsea ante el interés de Manchester City por fichar a Enzo Fernández. El día y la hora fue revelado a nivel internacional, así que ahora depende de los ciudadanos.

Enzo Fernández, volante argentino.
© Getty Images.Enzo Fernández, volante argentino.

Se sigue moviendo el mercado de pases en el fútbol europeo y el día de hoy se pudo conocer de una novedad sobre el futuro de Enzo Fernández. Si bien ya se venía conociendo de la posibilidad que pueda mudarse de Chelsea rumbo a Manchester City, ahora la directiva londinense puso un verdadero ultimátum para cerrar la negociación, de lo contrario no habrán más capítulos en esta novela.

Fuente: Getty Images.

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Además de dar a conocer que pretenden 120 millones de libras a cambio de los servicios de Enzo Fernández, quien también estaría muy interesado en sumarse a la plantilla de Manchester City de cara a la próxima temporada, desde Chelsea revelaron la fecha y la hora exacta en que esperarán el dinero mencionado. De no ser así le dirán adiós a las conversaciones y será como si nada hubiera sucedido.

ÚLTIMA HORA: El Chelsea fija el viernes a las 17:00 (hora del Reino Unido) como plazo límite para la salida de Enzo Fernández. El Manchester City lleva días negociando con su entorno, pero el CFC ha sido claro: se exige una cifra de 120 millones de libras, con las condiciones de pago ya comunicadas. 120 millones de libras para el viernes a las 17:00 o el Chelsea no venderá a Enzo al Manchester City“; informó Fabrizio Romano hace unos momentos a través de ‘X’.

Manchester City le dice adiós a Rodri y sueña con el arribo de Enzo Fernández

Como bien sabemos, durante los últimos días se ha podido conocer que Rodri tiene prácticamente un pie y medio en FC Barcelona. A pesar de haber sido tentado desde Real Madrid y de también haber estado muy cerca de sumarse al equipo merengue, desde la ciudad condal optimizaron las condiciones del proyecto deportivo y lo persuadieron. Ahora Manchester City responden bien.

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La directiva de Manchester City no se quedó de brazos cruzados y rápidamente encontró en Enzo Fernández al gran reemplazante que requiere el entrenador Enzo Maresca para el mediocampo. El argentino subcampeón del mundo será clave como ancla del equipo y su arribo depende ahora únicamente de lo que pueda hacer la institución: son 120 millones de libras hasta el día viernes.

DATOS CLAVES

  • Chelsea exige 120 millones de libras por Enzo Fernández al Manchester City.
  • Chelsea estableció el viernes a las 17:00 como plazo para definir la venta.
  • Manchester City quiere a Enzo Fernández tras el acuerdo de Rodri con FC Barcelona.
Renato Pérez
Renato Pérez
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