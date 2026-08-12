A cambio de 120 millones: el ultimátum que Chelsea le puso a Manchester City por Enzo Fernández

Se acaba de revelar la última postura de Chelsea ante el interés de Manchester City por fichar a Enzo Fernández. El día y la hora fue revelado a nivel internacional, así que ahora depende de los ciudadanos.

Se sigue moviendo el mercado de pases en el fútbol europeo y el día de hoy se pudo conocer de una novedad sobre el futuro de Enzo Fernández. Si bien ya se venía conociendo de la posibilidad que pueda mudarse de Chelsea rumbo a Manchester City, ahora la directiva londinense puso un verdadero ultimátum para cerrar la negociación, de lo contrario no habrán más capítulos en esta novela.

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Fuente: Getty Images.

Además de dar a conocer que pretenden 120 millones de libras a cambio de los servicios de Enzo Fernández, quien también estaría muy interesado en sumarse a la plantilla de Manchester City de cara a la próxima temporada, desde Chelsea revelaron la fecha y la hora exacta en que esperarán el dinero mencionado. De no ser así le dirán adiós a las conversaciones y será como si nada hubiera sucedido.

“ÚLTIMA HORA: El Chelsea fija el viernes a las 17:00 (hora del Reino Unido) como plazo límite para la salida de Enzo Fernández. El Manchester City lleva días negociando con su entorno, pero el CFC ha sido claro: se exige una cifra de 120 millones de libras, con las condiciones de pago ya comunicadas. 120 millones de libras para el viernes a las 17:00 o el Chelsea no venderá a Enzo al Manchester City“; informó Fabrizio Romano hace unos momentos a través de ‘X’.

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🚨 BREAKING: Chelsea fix Friday 5pm UK time deadline for Enzo Fernández exit. 💣



Manchester City in talks with his camp for days but #CFC made it clear: £120M fee with payment terms also communicated.



£120M by Friday at 5pm or Chelsea will not sell Enzo to Manchester City. 🇦🇷 pic.twitter.com/l9epIca5cB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026

Manchester City le dice adiós a Rodri y sueña con el arribo de Enzo Fernández

Como bien sabemos, durante los últimos días se ha podido conocer que Rodri tiene prácticamente un pie y medio en FC Barcelona. A pesar de haber sido tentado desde Real Madrid y de también haber estado muy cerca de sumarse al equipo merengue, desde la ciudad condal optimizaron las condiciones del proyecto deportivo y lo persuadieron. Ahora Manchester City responden bien.

La directiva de Manchester City no se quedó de brazos cruzados y rápidamente encontró en Enzo Fernández al gran reemplazante que requiere el entrenador Enzo Maresca para el mediocampo. El argentino subcampeón del mundo será clave como ancla del equipo y su arribo depende ahora únicamente de lo que pueda hacer la institución: son 120 millones de libras hasta el día viernes.

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🚨🇦🇷 Enzo Maresca would love to reunite with Enzo Fernández at Manchester City since the start of the window.



This was the case even before Rodri talks with Barça.



Deal depends on price: Chelsea insist on £120m fee; #CFC would be happy to welcome Enzo back and keep him. pic.twitter.com/OJzAcjXYy1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2026

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