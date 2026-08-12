A cambio de 120 millones: el ultimátum que Chelsea le puso a Manchester City por Enzo Fernández

Se sigue moviendo el mercado de pases en el fútbol europeo y el día de hoy se pudo conocer de una novedad sobre el futuro de Enzo Fernández. Si bien ya se venía conociendo de la posibilidad que pueda mudarse de Chelsea rumbo a Manchester City, ahora la directiva londinense puso un verdadero ultimátum para cerrar la negociación, de lo contrario no habrán más capítulos en esta novela.
Fuente: Getty Images.
Además de dar a conocer que pretenden 120 millones de libras a cambio de los servicios de Enzo Fernández, quien también estaría muy interesado en sumarse a la plantilla de Manchester City de cara a la próxima temporada, desde Chelsea revelaron la fecha y la hora exacta en que esperarán el dinero mencionado. De no ser así le dirán adiós a las conversaciones y será como si nada hubiera sucedido.
“ÚLTIMA HORA: El Chelsea fija el viernes a las 17:00 (hora del Reino Unido) como plazo límite para la salida de Enzo Fernández. El Manchester City lleva días negociando con su entorno, pero el CFC ha sido claro: se exige una cifra de 120 millones de libras, con las condiciones de pago ya comunicadas. 120 millones de libras para el viernes a las 17:00 o el Chelsea no venderá a Enzo al Manchester City“; informó Fabrizio Romano hace unos momentos a través de ‘X’.
🚨 BREAKING: Chelsea fix Friday 5pm UK time deadline for Enzo Fernández exit. 💣— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026
Manchester City in talks with his camp for days but #CFC made it clear: £120M fee with payment terms also communicated.
£120M by Friday at 5pm or Chelsea will not sell Enzo to Manchester City. 🇦🇷 pic.twitter.com/l9epIca5cB
Manchester City le dice adiós a Rodri y sueña con el arribo de Enzo Fernández
Como bien sabemos, durante los últimos días se ha podido conocer que Rodri tiene prácticamente un pie y medio en FC Barcelona. A pesar de haber sido tentado desde Real Madrid y de también haber estado muy cerca de sumarse al equipo merengue, desde la ciudad condal optimizaron las condiciones del proyecto deportivo y lo persuadieron. Ahora Manchester City responden bien.
La directiva de Manchester City no se quedó de brazos cruzados y rápidamente encontró en Enzo Fernández al gran reemplazante que requiere el entrenador Enzo Maresca para el mediocampo. El argentino subcampeón del mundo será clave como ancla del equipo y su arribo depende ahora únicamente de lo que pueda hacer la institución: son 120 millones de libras hasta el día viernes.
🚨🇦🇷 Enzo Maresca would love to reunite with Enzo Fernández at Manchester City since the start of the window.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2026
This was the case even before Rodri talks with Barça.
Deal depends on price: Chelsea insist on £120m fee; #CFC would be happy to welcome Enzo back and keep him. pic.twitter.com/OJzAcjXYy1
DATOS CLAVES
- Chelsea exige 120 millones de libras por Enzo Fernández al Manchester City.
- Chelsea estableció el viernes a las 17:00 como plazo para definir la venta.
- Manchester City quiere a Enzo Fernández tras el acuerdo de Rodri con FC Barcelona.