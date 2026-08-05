Mientras Real Madrid se reunió con Vinicius Jr., así será la última oferta de Arsenal para ficharlo

Vinicius Jr. estaría muy cerca de la renovación con Real Madrid, aunque desde Arsenal no pierden la esperanza de ficharlo y alistan una gran propuesta económica para persuadirlo.

El día de hoy se pudieron conocer detalles de la reunión entre la directiva de Real Madrid y el entorno más cercano de Vinicius Jr. con miras a la tan ansiada renovación de contrato. Las informaciones indican que se dio una charla muy positiva entre las partes implicadas, aunque todavía no hay nada cerrado al respecto y por ende es que desde Arsenal no pierdan la esperanza del fichaje.

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Fuente: Real Madrid.

Como bien se sabe, Arsenal se ha mostrado muy interesado en quedarse con los servicios de un Vinicius Jr. que desde hace un tiempo viene ‘pateando’ la oferta de renovación de Real Madrid al no estar de acuerdo con los términos económicos. Ahora, en base a dicha premisa y al margen de la reunión de hoy, la directiva inglesa pretende una oferta muy importante para persuadir al crack.

De acuerdo a una reciente revelación del reconocido medio ‘The Telegraph‘, Arsenal planea convertir a Vinicius Jr. en el futbolista mejor pagado de su plantilla con un salario por temporada de €22,848,000. De esta manera, el actual campeón de la Premier League superaría el monto que Real Madrid planea con el brasileño, así que todo estaría en manos del jugador y de lo que requiera.

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🚨 𝗡𝗘𝗪: Arsenal are going all in to sign Vinicius Jr.



· Mikel Arteta leads the operation, and he's told Vinicius Jr. how important of a role he would have at Arsenal and how much contributions he could have.



· The club sees Vinicius Jr. as the next step in their goal of… pic.twitter.com/r9jimHbVEm — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 3, 2026

La nueva oferta de Real Madrid para convencer a Vinicius Jr.

Así como Arsenal hará un gran esfuerzo para quedarse con los servicios de Vinicius Jr. posiblemente ofertando más de 100 millones de euros en el fichaje, desde Real Madrid dieron una tremenda novedad el día de hoy con la reunión suscitada y se ha podido conocer que cedieron un poco en las pretensiones del astro brasileño, a tal punto de que las partes implicadas podrían salir airosas.

Resulta que desde Real Madrid propusieron 22 millones de euros como salario anual con la posibilidad de ser 24 millones de euros en el caso de algunos cumplimientos de objetivos, tales como el título de la UEFA Champions League y la obtención del Balón de Oro. Además, el nuevo acuerdo sería hasta el año 2031 y ahora todo está en manos de la decisión que tome Vinicius Jr. en estas horas.

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🚨 BREAKING: Real Madrid's FINAL & LAST OFFER to Vini Jr:



– €22M fixed net annual salary

– Could rise to €24M per year with add-ons related to winning Champions League, Ballon d'Or, etc…

– Contract until 2031



Arsenal, on the other hand, are simply prepared to give Vini… pic.twitter.com/jaOh4VO5dJ — Madrid Zone (@theMadridZone) August 5, 2026

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