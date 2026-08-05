Lo sufren en Arsenal: la nueva oferta de Real Madrid que está a nada de convencer a Vinicius Jr.

Real Madrid y Vinicius Jr. sostuvieron una reunión de último momento. Dicho encuentro tuvo una resolución aprobatoria que ahora complica las intenciones de fichaje por parte de la directiva de Arsenal.

Todo parece indicar que la novela europea entre Real Madrid y Vinicius Jr. está por terminar. Así es, luego de distintos desacuerdos y rumores que incluso ponían al crack brasileño dentro de Arsenal por la falta de entendimiento en las reuniones de renovación con el equipo merengue, el día de hoy empezarán a entenderse de mejor manera y existe prácticamente un desenlace positivo.

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Teniendo en cuenta que anteriormente desde Real Madrid habían asegurado que no mejorarían la oferta de renovación por Vinicius Jr. y que solo ofertarían 20 millones de euros de salario por temporada, ahora se pudo conocer que existe una optimización del posible acuerdo. Resulta que el brasileño gozaría de 22 millones que podrían convertirse en 24 millones de lograr ciertos objetivos.

🚨 BREAKING: Real Madrid's FINAL & LAST OFFER to Vini Jr:



– €22M fixed net annual salary

– Could rise to €24M per year with add-ons related to winning Champions League, Ballon d'Or, etc…

– Contract until 2031



Arsenal, on the other hand, are simply prepared to give Vini… pic.twitter.com/jaOh4VO5dJ — Madrid Zone (@theMadridZone) August 5, 2026

Es más, desde el portal ‘Madrid Zone‘ revelaron que la intención de la directiva cambió en la última reunión. “Real Madrid ha cambiado de opinión y ha decidido hacer lo que sea necesario para renovar a Vinicius Jr. Consideran que buscar un sustituto en el mercado costaría mucho más que simplemente aceptar sus exigencias. Ambas partes salieron de la reunión muy satisfechas y dispuestas a encontrar un equilibrio para cerrar el acuerdo de renovación“.

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🚨💣 CONFIRMED: Real Madrid have changed their minds, and decided to do WHATEVER IT TAKES to renew Vini Jr.



They believe that seeking a replacement for Vini in the market would cost much more than simply agreeing to his demands.



They are now offering a SIGNIFICANT SIGNING BONUS… pic.twitter.com/YuBvKBZgy2 — Madrid Zone (@theMadridZone) August 5, 2026

¿Cuál será la postura de Arsenal ante una inminente renovación de Vinicius Jr. con Real Madrid?

Si bien no existió una oferta concreta como tal por parte de la directiva de Arsenal por los servicios de Vinicius Jr. y que durante los últimos día se negó un acercamiento entre las partes implicadas, distintas informaciones aseguraban que se dieron conversaciones con la agencia de representación del futbolista y que existía un entendimiento en el caso de no darse una renovación en España.

Ahora toda esta situación cambió drásticamente con la novedad de que la última reunión con Real Madrid fue muy positiva. Pese a tener la intención de asumir el mejor fichaje de su historia y de desembolsar más de 100 millones de euros por el fichaje de Vinicius Jr., ahora Arsenal tendría que darse media vuelta y explorar en el mercado otras opciones de delanteros para la temporada que viene.

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Fuente: Getty Images.

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