EN VIVO Heidenheim 0-2 Bayern Múnich con Luis Díaz y Felipe Chávez por la Bundesliga GRATIS vía Disney+, Pelota Libre y Fútbol Libre: minuto a minuto

12:23hs BAYERN MÚNICH FUE SUPERIOR Y LO DEMOSTRÓ EN EL MARCADOR

No hubo dudas. Bayern Múnich hizo valer su buen momento, su jerarquía y su dominio para someter al local Heidenheim. De todas maneras, los goles llegaron por jugadas algo fortuitas. De un córner y un cabezazo al medio y un rebote con un desvío en el camino. Aún así, tuvo más el balón, le faltó por momentos algo de profundidad y que tanto Luis Díaz como Michael Olise busquen más el arco rival.

El local, por su parte, sólo trató de apostar al contraataque. Tuvo un rato a mitad de la primera parte en donde le generó algún peligro a Jonas Urbig. En su mejor momento, llegó el segundo gol del Bayern, el de Olise, lo que fue un duro golpe anímico.