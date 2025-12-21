Bayern Múnich tiene una dura visita al Voith Arena para jugar ante Heidenheim este domingo 21 de diciembre por la fecha 15 de la Bundesliga 2025-26. Se trata del último partido de los ‘Bávaros’ antes del receso de invierno en Alemania. Para este encuentro, vuelve el colombiano Luis Díaz a la titularidad y el peruano Felipe Chávez va al banco de suplentes por primera vez en un partido de liga. El duelo se puede ver en vivo por la plataforma Disney+ Premium y el minuto a minuto por Bolavip Perú.
EN VIVO Heidenheim 0-2 Bayern Múnich con Luis Díaz y Felipe Chávez por la Bundesliga GRATIS vía Disney+, Pelota Libre y Fútbol Libre: minuto a minuto
Bayern gana en su visita al Heidenheim, que pelea por no descender. Luis Díaz es titular y Felipe Chávez está en el banco de suplentes.
BAYERN MÚNICH FUE SUPERIOR Y LO DEMOSTRÓ EN EL MARCADOR
No hubo dudas. Bayern Múnich hizo valer su buen momento, su jerarquía y su dominio para someter al local Heidenheim. De todas maneras, los goles llegaron por jugadas algo fortuitas. De un córner y un cabezazo al medio y un rebote con un desvío en el camino. Aún así, tuvo más el balón, le faltó por momentos algo de profundidad y que tanto Luis Díaz como Michael Olise busquen más el arco rival.
El local, por su parte, sólo trató de apostar al contraataque. Tuvo un rato a mitad de la primera parte en donde le generó algún peligro a Jonas Urbig. En su mejor momento, llegó el segundo gol del Bayern, el de Olise, lo que fue un duro golpe anímico.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
Gana Bayern Múnich al Heidenheim por 2-0 con los goles de Josip Stanisic y Michael Olise. Entretiempo.
42' PT: PROBÓ ITO
Hiroki Ito probó de media distancia. El balón se fue cerca del arco.
37' PT: CABEZAZO DE KANE
De un centro de Olise, Harry Kane cabeceó. El balón fue a las manos de Diant Ramaj.
VIDEO: ASÍ FUE EL GOL DE OLISE PARA EL 2-0
De un centro de Lennart Karl, Harry Kane fue anticipado por el arquero Diant Ramaj. El balón le quedó a Hiroki Ito, quien quiso definir, pero el balón rebotó en un defensor del Heidenheim caído y eso permitió que le quede a Michael Olise para empujar el balón a gol.
31' PT: ¡GOL DEL BAYERN!
Michael Olise empuja el balón en el área chica a gol y pone el 2-0. Bayern Múnich saca más ventaja cuando estaba en su peor momento del primer tiempo.
27' PT: SE SALVÓ BAYERN MÚNICH
Mala salida por bajo de los 'Bávaros'. Construyó bien el local con Dorsch y Fohrenbach. El centro pasó por varias piernas, pero ninguno pudo conectar. Balón al fondo.
22' PT: FALLÓ EL ÚLTIMO PASE
Primer contraataque con ventaja para el Heidenheim. Traoré falló el pase final, ya que podía haber dejado a su compañero mano a mano con Urbig.
VIDEO: ASÍ FUE EL GOL DE STANISIC PARA EL 1-0
Centro peligroso de Michael Olise. El balón pasó por toda el área chica. La cabeceó Jonathan Tah al medio y Josip Stanisic con el arco a merced la definió de cabeza para el 1-0.
15' PT: ¡GOL DEL BAYERN!
Josip Stanisic, de cabeza, anota el primer gol del partido. Gana Bayern Múnich 1-0 y se consolida en lo más alto de la Bundesliga.
12' PT: CABEZAZO DE TAH
De una pelota detenida, cabeceó Jonathan Tah. Se la encontró Diant Ramaj y salvó la caída de su valla.
10' PT: OLISE, UN PELIGRO POR DERECHA
Michael Olise empieza a emerger como uno de los hombres más peligrosos en el partido. Por derecha, ya ganó en varias ocasiones.
7' PT: LO TUVIERON KANE E ITO
Centro de Michael Olise, que buscó a Harry Kane, pero no llegó a cabecear. En el rebote, el propio delantero inglés asistió a Hiroki Ito, que remató en busca del segundo palo. Un bloqueo de la defensa evitó la chance de gol.
2' PT: PRIMER REMATE DE LUIS DÍAZ
Luis Díaz tuvo su primer disparo al arco. Sin embargo, fue bloqueado y el balón terminó en el córner.
¡EMPEZÓ EL PARTIDO!
Ya juegan Heidenheim y el Bayern Múnich de Luis Díaz, que es titular, y Felipe Chávez, que es suplente.
¡SALEN LOS EQUIPOS AL CAMPO!
Con una temperatura de 2ºC, salen los equipos para el partido de la fecha 15 de la Bundesliga en el Woith Arena de Heidenheim ar der Brenz.
TABLA DE POSICIONES DE LA BUNDESLIGA 2025-26
|POS
|EQUIPOS
|PUNTOS
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DIF
|1
|Bayern de Múnich
|38
|14
|12
|2
|0
|+40
|2
|Borussia Dortmund
|32
|15
|9
|5
|1
|+14
|3
|Bayer 04 Leverkusen
|29
|15
|9
|2
|4
|+13
|4
|RB Leipzig
|29
|15
|9
|2
|4
|+11
|5
|TSG Hoffenheim
|27
|15
|8
|3
|4
|+9
|6
|VfB Stuttgart
|26
|15
|8
|2
|5
|+3
|7
|Eintracht Frankfurt
|25
|15
|7
|4
|4
|0
|8
|1. FC Union Berlin
|21
|15
|6
|3
|6
|-3
|9
|SC Freiburg
|20
|15
|5
|5
|5
|-1
|10
|SV Werder Bremen
|17
|15
|4
|5
|6
|-10
|11
|1. FC Köln
|16
|15
|4
|4
|7
|-2
|12
|Borussia Mönchengladbach
|16
|15
|4
|4
|7
|-6
|13
|Hamburger SV
|16
|15
|4
|4
|7
|-9
|14
|VfL Wolfsburg
|15
|15
|4
|3
|8
|-5
|15
|FC Augsburg
|14
|15
|4
|2
|9
|-11
|16
|FC St. Pauli
|12
|15
|3
|3
|9
|-13
|17
|1. FC Heidenheim 1846
|11
|14
|3
|2
|9
|-17
|18
|Mainz 05
|8
|15
|1
|5
|9
|-13
REGRESA LUIS DÍAZ
Tras cumplir su fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas ante Mainz (2-2), Luis Díaz vuelve a ser titular en Bayern Múnich y las redes sociales del club lo saben.
CALENTAMIENTO DE LOS EQUIPOS
Bayern Múnich y Heidenheim han hecho los trabajos precompetitivos para el partido.
ALINEACIÓN CONFIRMADA DE HEIDENHEIM
Heidenheim debe ganar para salir de los puestos de descenso directo en la Bundesliga. Así, el entrenador Frank Schmidt definió la siguiente alineación titular: Diant Ramaj; Marnon Busch, Patrick Mainka, Benedikt Gimber; Omar Haktab Traoré, Jonas Fohrenbach, Jan Schoppner, Niklas Dorsch; Luca Kerber, Mathias Honsak; y Marvin Pieringer.
Los suplentes del local son Kevin Müller, Tim Siersleben, Stefan Schimmer, Julian Niehues, Adrian Beck, Arijon Ibrahimovic, Adam Kölle, Mikkel Kaufmann y Sirlord Conteh.
FELIPE CHÁVEZ AL BANCO DE SUPLENTES
Primera convocatoria de Felipe Chávez para un partido del Bayern Múnich en Bundesliga. El peruano de 18 años va al banco de suplentes y espera tener su debut. Hay varios juveniles que también lo acompañan como posibles sustitutos.
Los suplentes de Bayern Múnich son: Sven Ulreich, Serge Gnabry, Alphonso Davies, Cassiano Kiala, Javier Fernández, Deniz Ofli, Wisdom Mike, Felipe Chávez y David Santos Daiber.
ALINEACIÓN DEL BAYERN MÚNICH CON LUIS DÍAZ
Vincent Kompany guarda algunos jugadores importantes para este partido de visitante. De todas maneras, vuelve Luis Díaz tras cumplir su suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Jonas Urbig; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Hiroki Ito; Leon Goretzka, Raphaël Guerreiro; Michael Olise, Lennart Karl, Luis Díaz; y Harry Kane es la alineación titular del Bayern Múnich.
JUEGA BAYERN MÚNICH SU ÚLTIMO PARTIDO DEL AÑO
Bayern Múnich despide el 2025 con un partido de visitante ante el Heidenheim, que lucha por no descender. Los 'Bávaros' son líderes con seis puntos de diferencia sobre su escolta Borussia Dortmund. Para este encuentro, se confirma el regreso del colombiano Luis Díaz y el primer partido de Bundesliga en el banco de suplentes para el peruano Felipe Chávez.