¡Con Lamine Yamal! EN VIVO Y GRATIS Celta de Vigo vs. FC Barcelona por La Liga Vía ‘ESPN’ y ‘Disney+’: minuto a minuto

Celta de Vigo y FC Barcelona se enfrentan el día de hoy por la fecha 12 de La Liga. A continuación, seguirás el minuto a minuto gracias a 'Bolavip Perú'.

Celta de Vigo y FC Barcelona se enfrentan el día de hoy por la fecha 12 de La Liga. El Estadio Abanca Balaídos será testigo de uno de los encuentros más esperados de la jornada, sobre todo cuando ahora los blaugranas tienen una tremenda oportunidad para acercarse el primer lugar de la tabla de posiciones; mientras que los gallegos buscarán respetar la casa y quedarse con los 3 puntos.

¿A qué hora juegan Celta de Vigo vs. FC Barcelona por La Liga?

17:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

16:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos (ET)

15:00 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador

14:00 1 México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

¿Dónde ver Celta de Vigo vs. FC Barcelona por La Liga?