¡Con Lamine Yamal! EN VIVO Y GRATIS Celta de Vigo vs. FC Barcelona por La Liga Vía ‘ESPN’ y ‘Disney+’: minuto a minuto

Celta de Vigo y FC Barcelona se enfrentan el día de hoy en el Estadio Abanca Balaídos y a continuación disfrutarás del minuto a minuto.

¡Alineación titular de Celta de Vigo!

Claudio Giráldez alistó el siguiente equipo titular para recibir a FC Barcelona.
Image
¡Alineación titular de FC Barcelona!

Hansi Flick preparó el siguiente equipo titular para visitar el día de hoy a Celta de Vigo.

Image

¡Vestuario listo de FC Barcelona!

La indumentaria culé está totalmente preparada para el encuentro de hoy ante Celta de Vigo.

Tweet placeholder

¡Bienvenidos a la cobertura del Celta de Vigo vs. FC Barcelona!

Celta de Vigo y FC Barcelona se enfrentan el día de hoy por la fecha 12 de La Liga. A continuación, seguirás el minuto a minuto gracias a 'Bolavip Perú'.

Image

Por Renato Pérez

Celta de Vigo vs. FC Barcelona por La Liga.
© Composición BOLAVIP.Celta de Vigo vs. FC Barcelona por La Liga.

Celta de Vigo y FC Barcelona se enfrentan el día de hoy por la fecha 12 de La Liga. El Estadio Abanca Balaídos será testigo de uno de los encuentros más esperados de la jornada, sobre todo cuando ahora los blaugranas tienen una tremenda oportunidad para acercarse el primer lugar de la tabla de posiciones; mientras que los gallegos buscarán respetar la casa y quedarse con los 3 puntos.

¿A qué hora juegan Celta de Vigo vs. FC Barcelona por La Liga?

  • 17:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 16:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos (ET)
  • 15:00 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador
  • 14:00 1 México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

¿Dónde ver Celta de Vigo vs. FC Barcelona por La Liga?

  • México | SKY Sports
  • Estados Unidos | ESPN App, Fubo Sports, ESPN+ Plus, ESPN Deportes
  • Sudamérica | Disney+ Premium
  • España | Movistar LaLiga
renato pérez
Renato Pérez
