¡Con Lamine Yamal! EN VIVO Y GRATIS Celta de Vigo vs. FC Barcelona por La Liga Vía ‘ESPN’ y ‘Disney+’: minuto a minuto

Celta de Vigo y FC Barcelona se enfrentan el día de hoy por la fecha 12 de La Liga. El Estadio Abanca Balaídos será testigo de uno de los encuentros más esperados de la jornada, sobre todo cuando ahora los blaugranas tienen una tremenda oportunidad para acercarse el primer lugar de la tabla de posiciones; mientras que los gallegos buscarán respetar la casa y quedarse con los 3 puntos.
¿A qué hora juegan Celta de Vigo vs. FC Barcelona por La Liga?
- 17:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
- 16:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos (ET)
- 15:00 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador
- 14:00 1 México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
¿Dónde ver Celta de Vigo vs. FC Barcelona por La Liga?
- México | SKY Sports
- Estados Unidos | ESPN App, Fubo Sports, ESPN+ Plus, ESPN Deportes
- Sudamérica | Disney+ Premium
- España | Movistar LaLiga