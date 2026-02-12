Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO por la Copa del Rey: GRATIS vía América Televisión y Movistar Deportes

Hoy es día de semifinal de Copa del Rey. Atlético de Madrid y el FC Barcelona se enfrentan en la ida de la Copa del Rey. Hansi Flick por el cuadro culé, Diego Pablo Simeone en el equipo capitalino.

Diego Pablo Simeone tiene la oportunidad de acomodar la temporada, que hasta ahora es mala. La prensa precisa que está en un momento clave empezando con Barcelona, si no, se irá del Atlético Madrid.

El Atlético de Madrid y Barcelona están listos para el primer asalto en la semifinal de la Copa del Rey.

Atlético Madrid y Barcelona luchan en la mitad de la cancha. Teniendo complicaciones ambos, porque pelean todo por hacerse dominadores.

Gran jugada en ofensiva del Atlético Madrid, dejó al hijo del Cholo mano a mano con Joan García. Pero salvó el portero de Barcelona, cerca del primero.

Tras un error grotesco en defensa del Barcelona. Apareció el futbolista Ademola Lookman para definir el primero del partido. Joan García había regalado todo. Gana con esto 1-0 el Atlético Madrid. Antes había entrado el balón.

Barcelona no se atemoriza con el gol recibido. Ahora van con todo para buscar la igualdad. Atlético Madrid ahora saldrá de contra.

La oportunidad de que los culés jueguen con intensidad. Se ve ahora con claridad. Atlético Madrid espera para ganar con velocidad y anotar un segundo tanto.

La estrella del Barcelona encaró por derecha, centra, y la defensa del Atlético Madrid la mandó al tiro de esquina.

Desde su zona técnica, el técnico del Atlético Madrid exige a sus jugadores que no se queden quietos. Para buscar un posible tanto más.

Barcelona logró rematar a la portería de Juan Musso. Pero el disparo chocó en el travesaño. Casi el descuento de los catalanes.

El ídolo del Atlético Madrid quedó mano a mano con Joan García. Su definición fue a las manos del portero de Barcelona.

El Estadio Riyadh Air Metropolitano se viste de gala para recibir la ida de las semifinales de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Los “colchoneros” llegan con sed de revancha tras la eliminación sufrida el año pasado ante los culés y buscan aprovechar su fortaleza en casa para viajar al Camp Nou con ventaja.

Así llega el Barcelona y Atlético Madrid

Hansi Flick afronta este reto con un Barcelona líder en LaLiga y un promedio goleador que asusta a cualquier defensa de Europa. El conjunto blaugrana, vigente campeón del torneo, encadena una racha positiva de victorias y espera mantener su hegemonía reciente sobre los madrileños, a quienes ya derrotaron en su último cruce liguero de diciembre.

En el apartado de bajas, el Atlético no podrá contar con Pablo Barrios por una lesión muscular, mientras que el Barça llega mermado por las ausencias de Rashford, Pedri y Gavi. Estas bajas obligarán a ambos técnicos a mover sus piezas, confiando el peso ofensivo en figuras como Julián Álvarez para los locales y el joven Lamine Yamal en la visita.

Se espera un duelo de estilos donde el orden táctico de Diego Simeone chocará contra la presión alta y verticalidad del equipo catalán. Con el arbitraje de Martínez Munuera, este primer asalto promete emociones fuertes y una intensidad máxima, sabiendo que cualquier error puede inclinar la balanza de cara al partido de vuelta en marzo.

¿Cuándo y a qué hora juegan Barcelona vs. Atlético Madrid?

El encuentro entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona por la ida de las semifinales de la Copa del Rey se disputa este jueves 12 de febrero de 2026 a las 21:00 horas de España. Para el resto del mundo, el pitazo inicial será a las 14:00 en México y Centroamérica, a las 15:00 en Perú, Colombia y Ecuador, a las 16:00 en Venezuela, Bolivia y la Costa Este de EE. UU., y a las 17:00 en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay.

¿Qué canales transmitirán el Barcelona vs. Atlético Madrid?

La transmisión del choque entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona por la Copa del Rey contará con una amplia cobertura internacional, destacando en España a través de La 1 de RTVE, RTVE Play, Movistar Plus+ y M+ LaLiga TV. En México y Centroamérica, el encuentro será emitido exclusivamente por Sky Sports, mientras que en Estados Unidos la señal autorizada es ESPN+ y ESPN Deportes. Para Sudamérica, la cadena ESPN y la plataforma Disney+ llevarán el partido a la mayoría de los países, sumándose opciones locales como América TV en Perú, Win Sports en Colombia, El Canal del Fútbol (ECDF) en Ecuador y Venevisión en Venezuela. Además, del minuto a minuto que te trae Bolavip Perú.

Hoy tenemos partido de Barcelona contra el Atlético de Madrid. (Foto: X).

