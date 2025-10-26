El Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona de este domingo 26 de octubre estuvo en boca de todos. A pesar de que el foco estuvo en quién ganaría el partido, también estaba en juego el primer lugar de LaLiga EA Sports 2025-26. Con el triunfo del local, la ventaja como líder la estiró en cinco puntos.

Real Madrid había llegado a este derbi español como líder con 24 puntos, mientras que FC Barcelona era escolta con 22 unidades. Por eso, este encuentro también definía si los ‘Merengues’ aumentaban la ventaja arriba o si los ‘Culés’ sle sacaban ese primer lugar.

Los goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham le dieron el triunfo 2-1 a los dirigidos por Xabi Alonso. Fermín López había igualado transitoriamente, pero la realidad es que el Barça no jugó un buen partido. El triunfo ‘merengue’, de esta forma, lo deja con 27 puntos contra los 22 de su eterno rival.

Por detrás de estos dos equipos, los más importantes de España, aparecen tercero Villarreal (20 puntos), que le ganó 2-0 al Valencia en esta jornada. En cuarto lugar, RCD Espanyol (18), con una gran campaña, y habiéndole ganado en esta fecha al Elche por 1-0.

Atlético de Madrid (16), tras un mal arranque, está en el Top 5, aunque debe jugar este lunes ante Real Betis como visitante en un duro duelo. Si gana, pasará al Espanyol en la cuarta ubicación.

Así quedó la tabla de posiciones de LaLiga EA Sports 2025-26

Los resultados de la jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26

VIERNES 26 DE OCTUBRE

Real Sociedad 2-1 Sevilla (goles de Mikel Oyarzábal x2 y Nemanja Gudelj).

SÁBADO 27 DE OCTUBRE

Girona 3-3 Real Oviedo (goles de penal de Christian Stuani x2 y otro de Azzedine Ounahi; Federico Viñas de penal, Salomón Rondón y David Carmo para el visitante).

(goles de penal de Christian Stuani x2 y otro de Azzedine Ounahi; Federico Viñas de penal, Salomón Rondón y David Carmo para el visitante). RCD Espanyol 1-0 Elche CF (gol de Carlos Romero Serrano).

(gol de Carlos Romero Serrano). Athletic Club 0-1 Getafe (gol de Borja Mayoral).

(gol de Borja Mayoral). Valencia CF 0-2 Villarreal (goles de Gerard Moreno de penal y de Santi Comesaña).

DOMINGO 28 DE OCTUBRE

RCD Mallorca 1-1 Levante (goles de Pablo Maffeo y Etta Eyong).

(goles de Pablo Maffeo y Etta Eyong). Real Madrid 2-1 FC Barcelona (goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham; Fermín López para el visitante).

(goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham; Fermín López para el visitante). Osasuna vs. Celta de Vigo a las 12:30 p.m.

a las 12:30 p.m. Rayo Vallecano vs. Alavés a las 3:00 p.m.

LUNES 29 DE OCTUBRE

Real Betis vs. Atlético de Madrid a las 3:00 p.m.

*Horarios Lima (Perú)