Así va la tabla de posiciones de la Champions League en plena definición por la fecha 5

La Champions League está entrando en las últimas fechas de la fase de Liga. En esta oportunidad, en la jornada de martes se presentan grandes encuentros que seguramente van a llamar mucho la atención a los fanáticos del buen fútbol. Pues se disputarán duelos de alto impacto en toda Europa.
Sin duda alguna, uno de los encuentros más esperados es el Chelsea vs. Barcelona FC. El duelo que va desde las 15:00 horas de Perú en Stamford Bridge será un juego imperdible. El nivel de ambos equipos hace pensar que será un duelo con muchos goles, más entrando en una etapa decisiva en donde los 3 puntos podrían valer oro en la tabla de posiciones.
Otro duelo del que se espera mucho, es el enfrentamiento entre el Manchester City y Bayer Leverkusen. Los alemanes están complicados en la tabla y una derrota podría dejarlos fuera de la zona de clasificación. Mientras los ‘ciudadanos’ buscan quedar en lo más alto, pero para ello necesitan ganar este juego.
Así va la tabla de posiciones en la Champions League
Entrando en la jornada número 5 de la fase de Liga de la Champions League, así se va moviendo la tabla de posiciones.
Partidos de la fecha 5 de la Champions League
Estos son los partidos que se disputarán en la fecha número 5 de la Champions League esta semana.
Martes 25 de noviembre:
- Ajax vs. Benfica
- Galatasaray vs. USG
- Bodo/Glimt vs. Juventus
- Dortmund vs. Villarreal
- Chelsea vs. Barcelona
- Manchester City vs. Bayer Leverkusen
- Napoli vs. Qarabag
- Marsella vs. Newcastle
- Slavia Praha vs. Athletic Club
Miércoles 26 de noviembre:
- Kobenhavn vs. Kairat
- Pafos vs. AS Monaco
- Arsenal vs. Bayern Múnich
- Atlético Madrid vs. Inter de Milán
- Frankfurt vs. Atalanta
- Liverpool vs. PSV
- Olympiacos vs. Real Madrid
- PSG vs. Tottenham
- Sporting vs. Club Brugge
