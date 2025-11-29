Es tendencia:
VER Barcelona vs. Alavés EN VIVO y GRATIS vía DIRECTV: Sigue el Minuto a Minuto online por la fecha 14 de LaLiga de España

Sigue EN VIVO y GRATIS Barcelona vs. Alavés por la señal oficial de DIRECTV: Conoce las alineaciones titulares y las incidencias del partido.

Por Aldo Cadillo

Barcelona empleará a sus mejores jugadores en el partido ante Alavés y está confirmada la presencia de Lamine Yamal y Robert Lewandowski en la alineación titular que presentará el técnico Hansi Flick HOY (sábado 29 de noviembre desde las 10:15 AM) cuando juegue por la fecha 14 de LaLiga.

El partido entre Barcelona vs. Alavés se podrá seguir en vivo y en directo por la señal oficial de DIRECTV en toda Sudamérica, incluyendo países como Perú, Argentina, Colombia y Chile. Además, también podrás seguir minuto a minuto todas las incidencias gratis en Bolavip Perú.

¡EL ONCE DEL RIVAL!

Deportivo Alavés también hizo oficial su once ante Barcelona: Sivera, Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada, Blanco, Ibáñez, Suárez, Calebe, Rebbach, Boyé.

¡EL RIVAL TAMBIÉN ESTÁ LISTO!

Deportivo Alavés también está en su camerino y así luce a minutos para el partido ante Barcelona.

¡BAJA DE ÚLTIMO MINUTO!

Ronald Araújo es baja de último minuto por un virus estomacal.

¡NOTICIAS SOBRE LOS LESIONADO!

Pedri se recuperó de su lesión y está disponible para el Barcelona vs. Alavés.

¡YA TENEMOS ONCE TITULAR!

Así saldrá Barcelona para su partido ante Alavés: Joan García, Balde, Cubarsí, Lewandowski, Yamala, Raphinha, Casadó, Gerard Martín, Olmo, Bernal y Eric.

¡ALAVÉS YA LLEGÓ AL CAMP NOU!

El Deportivo Alavés también busca su propia fiesta en el Camp Nou y así fue su llegada al estadio.

¡UNA FIESTA EN EL NUEVO CAMP NOU!

Una verdadera fiesta se espera hoy en el Barcelona vs. Alavés. Más allá de lo deportivo, el club también ha preparado actividades que fascinarán a los hinchas.

¡EL VESTUARIO ESTÁ INCREÍBLE!

A minutos de empezar con el partido, así se encuentra el camerino del Barcelona: espectacular.

¡FELIZ ANIVERSARIO AL BARCELONA!

Este 29 de noviembre del 2025, Barcelona cumple 126 años de vida institucional y desde Bolavip Perú le mandamos un cálido saludo al club y a todos los hinchas blaugranas que hay por el mundo.

¡MUY BUENOS DÍAS AMIGOS DE BOLAVIP!

¡BUENOS DÍAS A TODOS LOS AMIGOS DE BOLAVIP! En instantes empezamos con el minuto a minuto del partido entre Barcelona vs. Alavés por la fecha 14 de LaLiga.

