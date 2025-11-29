Barcelona empleará a sus mejores jugadores en el partido ante Alavés y está confirmada la presencia de Lamine Yamal y Robert Lewandowski en la alineación titular que presentará el técnico Hansi Flick HOY (sábado 29 de noviembre desde las 10:15 AM) cuando juegue por la fecha 14 de LaLiga.

El partido entre Barcelona vs. Alavés se podrá seguir en vivo y en directo por la señal oficial de DIRECTV en toda Sudamérica, incluyendo países como Perú, Argentina, Colombia y Chile. Además, también podrás seguir minuto a minuto todas las incidencias gratis en Bolavip Perú.