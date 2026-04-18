🔴 Atlético de Madrid vs. Real Sociedad GRATIS vía DirecTV Sports: MIRA EN VIVO la final de la Copa del Rey

En instantes empezamos con el minuto a minuto de la final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid vs. Real Sociedad desde el Estadio de La Cartuja, en Sevilla.

A partir de la lista de jugadores convocados por Diego Simeone para la final de la Copa del Rey ante Real Sociedad, este podría ser el tentativo once: Musso; Molina, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Giuliano, Llorente, Koke, Lookman; Julián y Griezmann.

Conociendo la lista de convocados del técnico Pellegrino Matarazzo, de esta forma iría la Real Sociedad ante Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey: Remiro; Aramburu, Jon Martin, Caleta-Car, Sergio Gómez; Turrientes, Gorrotxategi; Guedes, Carlos Soler, Barrenetxea; Oyarzabal.

Simeon y Griezmann por parte del Atlético y Matarazzo y Oyarzabal por parte de la Sociedad, se reunieron en la previa de la final de la Copa del Rey al lado del título que hoy uno de los dos ganará.

La Real Sociedad hizo oficial su once y formará así ante Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey: Marrero; Aramburu, Barrenetxea, Turrientes, Oyarzabal, Guedes, Caleta-Car, Sergio Gómez, Carlos Soler, Sucic y Jon Martin.

Ya tenemos también el once del Atlético de Madrid vs. Real Sociedad por la Copa del Rey: Musso; Ruggeri, Koke, Griezmann, Llorente, Molina, Marc Pubill, Álvarez, Giuliano, Lookman y Le Normand.

Los hinchas del Atlético de Madrid y de la Real Sociedad van anticipando los festejos mientras falta poco para el inicio de la gran final de la Copa del Rey.

En las afueras del estadio, los aficionados del Atlético de Madrid y de la Real Sociedad gozan de la final de la Copa del Rey.

De la mano de dos niños hinchas de Atlético de Madrid y de la Real Sociedad, la Copa del Rey ya está ingresando al césped del estadio de La Cartuja.

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