El fútbol siempre guarda historias que sorprenden y la que estamos por contarles es una de ellas. Con apenas 17 años, cuando debutó en Vélez Sarsfield, su nombre empezó a sonar con fuerza en el fútbol argentino, al punto de llamar la atención de gigantes como el Real Madrid.

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Su irrupción fue tan impactante que incluso despertó el interés de Jorge Mendes, uno de los representantes más influyentes del mundo, conocido por manejar la carrera de Cristiano Ronaldo. En ese momento, todo parecía indicar que su destino estaba en Europa.

En 2015, en una entrevista con el Diario Marca, Nicolás Delgadillo no ocultaba su ambición: la “historia del Real Madrid le seduce mucho”. Además, dejaba ver su disciplina: “A las diez de la noche estoy en la cama y me levanto a eso de las siete para entrenar. A la tarde hago otro tipo de entrenamiento porque si quiero pegar el salto hacia Europa tengo que prepararme de la mejor manera”.

Sin embargo, el camino no fue el esperado. Tras varios préstamos y sin consolidarse plenamente, Nicolás Delgadillo terminó su vínculo con Vélez Sarsfield en 2023, cuando tenía 25 años, alejándose poco a poco del radar europeo que alguna vez lo tuvo como promesa.

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Nicolás Delgadillo cuando era jugador de Vélez Sarsfield. (Foto. Vélez Sarsfield)

Nicolás Delgadillo, el crack que sedujo al Real Madrid y hoy está en Atlético Grau

Hoy, con 28 años, su realidad es distinta. Nicolás Delgadillo juega en Atlético Grau en la Liga 1 de Perú, donde busca reinventarse y recuperar protagonismo en una etapa diferente de su carrera.

En la temporada 2026, ha disputado 7 partidos, siendo titular en 3 de ellos, acumulando 298 minutos y una valoración promedio de 6.56 según Sofascore. No es el escenario que muchos imaginaban hace una década, pero sí una muestra clara de cómo el fútbol puede cambiar destinos.

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Nicolás Delgadillo en el partido entre Atlético Grau vs. Juan Pablo II. (Foto: Liga 1)

¿Hasta cuándo Nicolás Delgadillo tiene contrato con Atlético Grau?

Nicolás Delgadillo tiene contrato con Atlético Grau hasta diciembre del 2026, según la información oficial de la página Transfermarkt.

¿Cuánto vale actualmente Nicolás Delgadillo?

Nicolás Delgadillo vale 200 mil euros a sus actuales 28 años, según el reporte oficial de Transfermarkt. Hay que recordar que en su mejor momento llegó a costar 2,4 millones de euros, cuando tenía 18 años, jugaba en Vélez Sarsfield y todo en el 2016.

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Datos claves

El futbolista Nicolás Delgadillo debutó en Vélez Sarsfield a los 17 años de edad.

El delantero argentino fichó por el club Atlético Grau de la Liga 1 peruana.

En la temporada 2026, registra 298 minutos jugados y una valoración de 6.56 en Sofascore.