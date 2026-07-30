Dos goles y dos asistencias para Felipe Chávez en la goleada 15-0 del Bayern Múnich al Rottach-Egern

Felipe Chávez disputó 63 minutos en la goleada del Bayern ante el humilde equipo amateur de Baviera. Mira los goles y asistencias del peruano, que debe definir su futuro.

Bayern Múnich cumplió con la tarea de golear al humilde FC Rottach-Egern con un contundente 15-0. Se trató de un partido amistoso disputado en la región de Baviera, donde son ambos equipos en Alemania. En este duelo, destacó el peruano Felipe Chávez con dos goles y dos asistencias, quien debe resolver su futuro en los próximos días.

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Bayern Múnich y FC Rottach-Egern ya se han enfrentado en anteriores ocasiones y el conjunto profesional siempre lo ha goleado, incluso con resultados aún más abultados a éste de 15-0. En esta ocasión, el equipo de Vincent Kompany falló mucho en el primer tiempo, pero se destapó en el complemento.

Felipe Chávez fue uno de los nombres destacados en esta goleada. Marcó un doblete durante el primer tiempo y, luego, en el complemento, dio dos asistencias para los tantos de Maycon Cardozo y Armindo Sieb. Así, el peruano estuvo entre los jugadores que más llamó la atención en este encuentro.

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La crónica del partido: https://t.co/N7Y9HFt0PA 📲💻 — FC Bayern München Español (@FCBayernES) July 30, 2026

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El primer gol de Chávez fue para el 3-0 al minuto 10 de juego. Luego de una jugada por izquierda, Arijon Ibrahimovic encontró al ex Köln para definir al primer palo. En tanto, aumentó la ventaja tres minutos después. Luego de un balón largo, la paró de gran forma y, por arriba del arquero, definió para el 4-0. En el complemento, metió dos asistencias y participó en otros goles.

La cuenta oficial del Bayern Múnich consideró el 4-0 como “el golazo más bonito” del primer tiempo. La realidad es que su definición fue de lo más llamativo y marca las claras diferencias entre un equipo amateur y otro profesional.

Das halbe Dutzend ist voll, die Jungs pusten jetzt einmal durch: Hier ist für euch der schönste Treffer der ersten Hälfte! 🙌 pic.twitter.com/vRcTODNLWv — FC Bayern München (@FCBayern) July 30, 2026

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Resumen y goles del Bayern Múnich 15-0 FC Rottach-Egern

¿Qué será del futuro de Felipe Chávez?

Felipe Chávez retornó al Bayern Múnich tras pasar los últimos seis meses en el FC Köln de la 1. Bundesliga. Este equipo se lo llevó cedido, pero decidió no activar la opción de compra de su ficha. Así, los ‘Bávaros’ volvieron a recibir al peruano para que realice la pretemporada con el plantel profesional.

Sin embargo, según informó Kicker hace algunos días, la intención del Bayern es volver a ceder a préstamo a Chávez para la temporada 2026/2027. Mientras tanto, se evalúan distintas opciones para que el joven futbolista continúe con su desarrollo en un club que le ofrezca más minutos de juego en el primer equipo.

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En este sentido, el Köln apenas le dio 96 minutos durante 7 partidos disputados en la segunda parte de la temporada 2025/2026 de la 1. Bundesliga. Por eso, se evalúa el próximo paso para la carrera del joven futbolista, al tiempo que el Bayern no quiere detener su progreso, pero en otro equipo, ya que no contaría con garantía de minutos en el primer equipo de Vincent Kompany.

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