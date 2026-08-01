¿Rumbo a Chile, México o Marruecos? Así fue la despedida de Vozinha y en Colo Colo lo esperan

Vozinha se hizo presente en redes sociales y sorprendió con un mensaje de despedida en medio de la novela que protagoniza con Colo Colo. Ahora queda pendiente saber cuál será su verdadero destino.

El futuro futbolístico de Vozinha es uno de los temas más comentados durante las últimas horas. Luego de su fallido arribo a las instalaciones de Colo Colo para ser presentado en sociedad y de algunas informaciones que reflejan el interés de otros equipos a nivel internacional, el día de hoy se acaba de conocer una publicación por parte del guardameta caboverdiano en redes sociales.

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¿QUÉ PASA CON VOZINHA Y SU ARRIBO A COLO COLO?



Jade Quiñones nos trae las últimas informaciones respecto a la situación del arquero de Cabo Verde, quien tendría nueva programación para su llegada al país.



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Si bien ya se había mostrado en una publicación compartiendo un mensaje al lado a diversos hinchas, ahora Vozinha evidenció una despedida de los entrenamientos con sus amistades para concretar el arribo a su próximo destino. Eso sí, para muchos todavía exista mucha incertidumbre si es que efectivamente viajará a Chile, tomará la opción de a México o finalmente jugará en Marruecos.

“Hasta luego, amigos“; fue el mensaje que compartió Vozinha a través de su cuenta oficial de Instagram en una clara señal de despedida luego de las sesiones de entrenamiento que tuvo el día de hoy. Ahora, las próximas horas serán claves para determinar a dónde irá ya que se supo de un interés desde Querétaro FC de México y de RS Berkane de Marruecos, además del acuerdo con Colo Colo.

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Fuente: @vozinha1

En Colo Colo esperan con mucha confianza la pronta llegada de Vozinha

Si bien existe un acuerdo de por medio entre la directiva de Colo Colo y Vozinha, todavía no hay un contrato firmado y se espera el arribo del arquero para justamente concretar el arreglo. Por ello es importante la presencia del protagonista y así despejar todas las dudas, mientras tanto en la interna del equipo cacique confían plenamente en que pueda presentarse muy pronto.

Fue Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, quien el día de ayer confirmó que había conversado personalmente con Vozinha y que lo notó muy contento con la posibilidad de sumarse a las planificaciones de la institución. “Sí, tuve un diálogo. La verdad es que intercambiamos opiniones con Vozinha, como le gusta que le digan a él, a mí me gusta, Josimar como es su nombre. Lo vi contento y lo vi feliz. Si bien su forma de pensar no es tan expresivamente, él está contento de la opción de estar con nosotros“; detalló en conferencia de prensa.

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"TUVE UN DIÁLOGO CON VOZINHA"



Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, reconoció que conversó con el arquero de Cabo Verde, y agregó que "está contento con la posibilidad de que pueda estar con nosotros"



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Asimismo, el directivo Jaime Pizarro aseguró que el acuerdo se mantiene y no hay cambios al respecto con el arquero caboverdiano. “Está todo definido. El representante señaló que el acuerdo estaba cerrado. El acuerdo no ha tenido cambios ni modificaciones respecto a la estructura del contrato. Ha pedido considerar un tiempo adicional, no tiene que ver con el contrato“.

"ÉL DEBE SOLUCIONAR SUS TEMAS PERSONALES Y DESPUÉS VIAJAR"



Jaime Pizarro y los plazos que maneja Colo Colo con el tema Vozinha.



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