Con CR7 los 90 minutos, Al Nassr venció 3-1 a Neom SC por la Saudi Pro League

El equipo de Cristiano Ronaldo volvió a sumar de a tres y se mantiene en lo más alto de la tabla de la Saudi Pro League.

Por Nicole Cueva

© Al Nassr ZoneAl Nassr empata 0-0 con Neom FC por la fecha 7 de la Saudi Pro League.

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo venció por 3-1 a Neom SC en un duelo correspondiente a la octava jornada de la Saudi Pro League. Los goles fueron anotados por Angelo, ‘CR7’ y Joao Félix, mientras que el descuento lo marcó Ahmed Abdo.

El conjunto de Riad atraviesa un excelente momento, mantiene una buena racha que lo sostiene en el primer lugar de la tabla. Además, cuenta con el delantero portugués como gran estrella y líder indiscutible, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

¡Final del partido!

Con goles de Angelo, Cristiano Ronaldo y Joao Félix, Al Nassr venció por 3-1 a Neom SC por la fecha 8 de la Saudí Pro League. El descuento lo anotó Ahmed Abdo.

Image

86' ¡GOOOL DE JOAO FÉLIX!

Una mala salida en defensa, terminó en posesión de Joao Félix, quien no dudó y sacó un fuerte remate desde fuera del área. Golazo del portugués. 

Tweet placeholder

84' ¡GOOOL DE NEOM SC!

Tras un gran saque desde el lateral, Ahmed Abdo quedó mano a mano con el portero rival y logró anotar el descuento para su equipo.

¡CR7 ES DE OTRO MUNDO!

100 participaciones de gol en la Liga Profesional Saudí. Solo le bastaron 85 partidos.

Image

65' ¡GOOOL DE CRISTIANO RONALDO!

Tweet placeholder
61' Falta contra Joao Félix y penal para Al Nassr

Tweet placeholder

48' ¡GOOOL DE AL NASSR!

El tiro libre de Cristiano fue bloqueado, pero el balón le cayó a Angelo, quien lo mandó al fondo de la red y marcó el 1-0.

Tweet placeholder

¡Inició el segundo tiempo!

Ambos equipos ya juegan la segunda mitad del encuentro.

¡Cristiano encara a los árbitros!

El '7' no se guardó nada y fue a encarar a la terna arbitral finalizado el primer tiempo. Mucho malestar en el jugador portugués.

Tweet placeholder

45+2' ¡Final del primer tiempo!

Al Nassr empata 0-0 con Neom SC. Los jugadores se retiran a los vestuarios.

44' ¡Gran atajada del portero de Neom SC!

El débil disparo de Angelo fue atajado por el portero de Neom SC.

41' ¡Se la pierde Joao Felix!

Joao Félix dispara por encima del travesaño. Al Nassr no encuentra claridad en ataque.

32' Se reanuda el juego tras la tarjeta amarilla a Angelo

Mientras atendían al jugador al que le cometió la falta, ambos equipos aprovecharon en hidratarse.

26' CR7 se pierde una nueva oportunidad frente al arco

El guardameta rival atajó el potente cabezazo de Cristiano Ronaldo.

Tweet placeholder

20' Gran defensa de Boushal

Neom SC no se queda de brazos cruzados y genera un peligroso ataque, haciendo reaccionar a la defensa de Al Nassr.

Tweet placeholder
15' ¡Se resbala Mane!

Cuando estaba por ejecutar un tiro solo frente al arco rival, Sadio Mane termina resbalándose y cayendo sobre el gramado.

Tweet placeholder

13' ¡Cristiano se pierde una ocasión clara de gol!

El delantero portugués cabeceó solo frente al arco, pero el balón terminó yéndose desviado.

Tweet placeholder

5' ¡UFF! Casi llega el primero de Al Nassr

Coman falla su tiro y pierde la oportunidad de marcar el 1-o para el Al Nassr.

Tweet placeholder

¡Inició el partido!

Ya juegan Al Nassr y Neom SC.

¡Salen los equipos al campo de juego!

Al Nassr, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, y Neom SC ya están en el campo de juego del King Khalid Sport City Stadium para su partido.

Así marcha la tabla de posiciones de la Saudi Pro League

Tabla de posiciones de la Saudi Pro League

Así marcha la Tabla de posiciones de la Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo recibiendo el premio al mejor gol de la semana

Tweet placeholder

¡Todo listo en Al Nassr!

Tweet placeholder

¡Alineación confirmada de Neom SC!

Image

¡CR7 calentando motores!

Cristiano Ronaldo ya realiza el calentamiento previo al duelo ante Neom SC. Además, se toma un tiempo para saludar a los hinchas del Al Nassr.

Tweet placeholder
¡Alineación confirmada de Al Nassr!

Image

Posibles alineaciones de ambos equipos

  • Al Nassr: Nawaf Alaqidi; Nawaf Al Boushal, Iñigo Martinez, Abdulelah Al Amri, Sultan Al Ghanam; Kingsley Coman, Angelo Gabriel, Marcelo Brozovic, Sadio Mane; Joao Felix y Cristiano Ronaldo.
  • Neom SC: Luis Maximiano; Faris Abdi, Nathan Zeze, Khalifah Aldawsari, Abdulmalik Al Oyayari; Said Benrahma, Amadou Kone, Abbas Al Hassan, Saimon Bouabre; Alexandre Lacazette y Luciano Rodriguez.

Canal TV del Al Nassr vs. Neom SC

La transmisión del partido entre Al Nassr y Neom SC será EN VIVO y EN DIRECTO a través de las pantallas de Fox Sports y Thmanyah. Además, podrás seguir el resumen y los goles del encuentro en la página web de Bolavip Perú.

¿A qué hora juega Al Nassr vs. Neom SC?

Al Nassr y Neom SC se enfrentarán en un vibrante cotejo correspondiente a la fecha 8 de la Liga Profesional Saudí 2025, que iniciará a las 08:30 horas de Perú y las 16:30 horas en Arabia Saudita. A continuación, conoce la guía de horarios para otros países del mundo.

  • México: 07:30 horas
  • Perú: 08:30 horas
  • Ecuador: 08:30 horas
  • Colombia: 08:30 horas
  • Venezuela: 09:30 horas
  • Bolivia: 09:30 horas
  • Chile: 09:30 horas
  • Paraguay: 10:30 horas
  • Uruguay: 10:30 horas
  • Argentina: 10:30 horas
  • Brasil: 10:30 horas

¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre Al Nassr vs. Neom SC!

Al Nassr y Neom SC se enfrentan EN VIVO hoy, sábado 8 de noviembre, desde las 08:30 horas de Perú, en el marco de la fecha 8 de la Liga Profesional Saudí 2025, con sede en el King Khalid Sport City Stadium.

nicole cueva
Nicole Cueva
