Con CR7 los 90 minutos, Al Nassr venció 3-1 a Neom SC por la Saudi Pro League

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo venció por 3-1 a Neom SC en un duelo correspondiente a la octava jornada de la Saudi Pro League. Los goles fueron anotados por Angelo, ‘CR7’ y Joao Félix, mientras que el descuento lo marcó Ahmed Abdo.

El conjunto de Riad atraviesa un excelente momento, mantiene una buena racha que lo sostiene en el primer lugar de la tabla. Además, cuenta con el delantero portugués como gran estrella y líder indiscutible, tanto dentro como fuera del terreno de juego.