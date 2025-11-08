Con CR7 los 90 minutos, Al Nassr venció 3-1 a Neom SC por la Saudi Pro League

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo venció por 3-1 a Neom SC en un duelo correspondiente a la octava jornada de la Saudi Pro League. Los goles fueron anotados por Angelo, ‘CR7’ y Joao Félix, mientras que el descuento lo marcó Ahmed Abdo.
El conjunto de Riad atraviesa un excelente momento, mantiene una buena racha que lo sostiene en el primer lugar de la tabla. Además, cuenta con el delantero portugués como gran estrella y líder indiscutible, tanto dentro como fuera del terreno de juego.
Publicidad
Publicidad
¡Final del partido!
Con goles de Angelo, Cristiano Ronaldo y Joao Félix, Al Nassr venció por 3-1 a Neom SC por la fecha 8 de la Saudí Pro League. El descuento lo anotó Ahmed Abdo.
86' ¡GOOOL DE JOAO FÉLIX!
Una mala salida en defensa, terminó en posesión de Joao Félix, quien no dudó y sacó un fuerte remate desde fuera del área. Golazo del portugués.
Tweet placeholder
84' ¡GOOOL DE NEOM SC!
Tras un gran saque desde el lateral, Ahmed Abdo quedó mano a mano con el portero rival y logró anotar el descuento para su equipo.
¡CR7 ES DE OTRO MUNDO!
100 participaciones de gol en la Liga Profesional Saudí. Solo le bastaron 85 partidos.
65' ¡GOOOL DE CRISTIANO RONALDO!
Tweet placeholder
Publicidad
Publicidad
61' Falta contra Joao Félix y penal para Al Nassr
Tweet placeholder
48' ¡GOOOL DE AL NASSR!
El tiro libre de Cristiano fue bloqueado, pero el balón le cayó a Angelo, quien lo mandó al fondo de la red y marcó el 1-0.
Tweet placeholder
¡Inició el segundo tiempo!
Ambos equipos ya juegan la segunda mitad del encuentro.
¡Cristiano encara a los árbitros!
El '7' no se guardó nada y fue a encarar a la terna arbitral finalizado el primer tiempo. Mucho malestar en el jugador portugués.
Tweet placeholder
45+2' ¡Final del primer tiempo!
Al Nassr empata 0-0 con Neom SC. Los jugadores se retiran a los vestuarios.
Publicidad
Publicidad
44' ¡Gran atajada del portero de Neom SC!
El débil disparo de Angelo fue atajado por el portero de Neom SC.
41' ¡Se la pierde Joao Felix!
Joao Félix dispara por encima del travesaño. Al Nassr no encuentra claridad en ataque.
32' Se reanuda el juego tras la tarjeta amarilla a Angelo
Mientras atendían al jugador al que le cometió la falta, ambos equipos aprovecharon en hidratarse.
26' CR7 se pierde una nueva oportunidad frente al arco
El guardameta rival atajó el potente cabezazo de Cristiano Ronaldo.
Tweet placeholder
20' Gran defensa de Boushal
Neom SC no se queda de brazos cruzados y genera un peligroso ataque, haciendo reaccionar a la defensa de Al Nassr.
Tweet placeholder
Publicidad
Publicidad
15' ¡Se resbala Mane!
Cuando estaba por ejecutar un tiro solo frente al arco rival, Sadio Mane termina resbalándose y cayendo sobre el gramado.
Tweet placeholder
13' ¡Cristiano se pierde una ocasión clara de gol!
El delantero portugués cabeceó solo frente al arco, pero el balón terminó yéndose desviado.
Tweet placeholder
5' ¡UFF! Casi llega el primero de Al Nassr
Coman falla su tiro y pierde la oportunidad de marcar el 1-o para el Al Nassr.
Tweet placeholder
¡Inició el partido!
Ya juegan Al Nassr y Neom SC.
¡Salen los equipos al campo de juego!
Al Nassr, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, y Neom SC ya están en el campo de juego del King Khalid Sport City Stadium para su partido.
Publicidad
Publicidad
Así marcha la tabla de posiciones de la Saudi Pro League
Así marcha la Tabla de posiciones de la Saudi Pro League
Cristiano Ronaldo recibiendo el premio al mejor gol de la semana
Tweet placeholder
¡Todo listo en Al Nassr!
Tweet placeholder
¡Alineación confirmada de Neom SC!
¡CR7 calentando motores!
Cristiano Ronaldo ya realiza el calentamiento previo al duelo ante Neom SC. Además, se toma un tiempo para saludar a los hinchas del Al Nassr.
Tweet placeholder
Publicidad
Publicidad
¡Alineación confirmada de Al Nassr!
Posibles alineaciones de ambos equipos
Al Nassr: Nawaf Alaqidi; Nawaf Al Boushal, Iñigo Martinez, Abdulelah Al Amri, Sultan Al Ghanam; Kingsley Coman, Angelo Gabriel, Marcelo Brozovic, Sadio Mane; Joao Felix y Cristiano Ronaldo.
Neom SC: Luis Maximiano; Faris Abdi, Nathan Zeze, Khalifah Aldawsari, Abdulmalik Al Oyayari; Said Benrahma, Amadou Kone, Abbas Al Hassan, Saimon Bouabre; Alexandre Lacazette y Luciano Rodriguez.
Canal TV del Al Nassr vs. Neom SC
La transmisión del partido entre Al Nassr y Neom SC será EN VIVO y EN DIRECTO a través de las pantallas de Fox Sports y Thmanyah. Además, podrás seguir el resumen y los goles del encuentro en la página web de Bolavip Perú.
¿A qué hora juega Al Nassr vs. Neom SC?
Al Nassr y Neom SC se enfrentarán en un vibrante cotejo correspondiente a la fecha 8 de la Liga Profesional Saudí 2025, que iniciará a las 08:30 horas de Perú y las 16:30 horas en Arabia Saudita. A continuación, conoce la guía de horarios para otros países del mundo.
México: 07:30 horas
Perú: 08:30 horas
Ecuador: 08:30 horas
Colombia: 08:30 horas
Venezuela: 09:30 horas
Bolivia: 09:30 horas
Chile: 09:30 horas
Paraguay: 10:30 horas
Uruguay: 10:30 horas
Argentina: 10:30 horas
Brasil: 10:30 horas
¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre Al Nassr vs. Neom SC!
Al Nassr y Neom SC se enfrentan EN VIVO hoy, sábado 8 de noviembre, desde las 08:30 horas de Perú, en el marco de la fecha 8 de la Liga Profesional Saudí 2025, con sede en el King Khalid Sport City Stadium.
Egresada de Periodismo Deportivo en Escuela ISIL. Antes Redactora Web en Pixxel (agencia de publicidad y marketing), Redactora Web de Deportes en Infobae Perú. Cuatro años de experiencia en medios digitales.