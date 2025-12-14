Cliver Huamán Sánchez, conocido en redes como Pol Deportes, ha protagonizado una inspiradora ascensión, pasando de narrador en los cerros de Lima a cubrir la Champions League en España. Este joven influencer se consolida como una de las figuras virales más relevantes gracias no solo a su esfuerzo, sino a su criterio periodístico maduro.

Publicidad

Publicidad

¿Quién es mejor para Pol Deportes?

Recientemente, en una entrevista con el medio deportivo español Marca, Huamán demostró una sorprendente visión analítica al abordar la pregunta más polarizante del fútbol: ¿Quién de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo se llevará la gloria en el Mundial 2026? Lejos de caer en el fanatismo o la controversia fácil, Pol Deportes brindó una respuesta categórica que lo elevó a la categoría de analista respetado.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en presentación de la FIFA. (Photo by Philipp Schmidli/Getty Images)

Subrayó que el resultado de un torneo de esa magnitud, especialmente con ambos astros rondando los 40 años, no se definirá por la habilidad individual. “El favorito no será ni Messi ni Cristiano, sino la Selección Argentina o la Selección de Portugal”, sentenció con firmeza. El joven, que viajará a España para estudiar Periodismo Deportivo, enfatizó que “el que se lo lleve será el colectivo. El que tenga mejor equipo, mejor defensa y mejor entrenador será el que llegue más lejos”.

Publicidad

Publicidad

Pol Deportes elige a su favorito

Separando así el rendimiento del sistema de equipo de la épica individual como muchos esperan. Esta madurez analítica se confirmó con otra declaración clave. Al ser consultado sobre la selección de Portugal, Cliver Huamán logró desligar sus gustos personales del análisis profesional, confesando con admirable seguridad: “No soy fan de CR7, pero tienen un equipazo”, destacando la calidad del plantel portugués más allá de su capitán.

ver también ¿Quién es Pol Deportes? La emotiva historia del joven de 15 años que cubrió la final de Copa Libertadores desde el Cerro de Lima

ver también Escándalo con Pol Deportes: fue retirado por personal de seguridad en Real Plaza y hubo comunicado oficial

El éxito de Pol Deportes se basa en su capacidad para evitar el sensacionalismo, eligiendo destacar la importancia de la estructura, la estrategia y la profundidad de las selecciones. Esto demuestra que su impacto va más allá de su carisma y su conmovedora historia personal, asentándose en una comprensión fundamental de la dinámica del fútbol de élite.

Pol Deportes muestra profesionalismo

Cliver Huamán Sánchez sigue sumando prestigio a nivel internacional, llevando su autenticidad andina a los principales escenarios europeos y perfilándose como una de las voces nuevas, más prometedoras y con mayor criterio en el periodismo deportivo latinoamericano. Sorprendiendo a propios y ajenos por la forma en que tiene de comunicar constantemente en las diversas entrevistas realizadas.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

DATOS CLAVE