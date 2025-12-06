Es tendencia:
Calendario de Portugal en el Mundial 2026: fechas, horarios y sedes de los partidos para Cristiano Ronaldo y compañía

FIFA informó de manera oficial todo el calendario de la Copa del Mundo de 2026 en Norteamérica. Conoce al detalle cuándo y dónde jugarán los lusos.

Por Hugo Avalos

Cristiano Ronaldo, figura y capitán de la Selección de Portugal, clasificada al Mundial 2026.
© Getty ImagesCristiano Ronaldo, figura y capitán de la Selección de Portugal, clasificada al Mundial 2026.

La Selección de Portugal ya sabe cuándo y dónde jugará en el Mundial 2026. Es que la FIFA confirmó este sábado 6 de diciembre de manera oficial el calendario completo para la Copa del Mundo, que se realizará en los Estados Unidos, México y Canadá. Atención a los viajes y al recorrido que deberá hacer Cristiano Ronaldo en busca de su último gran objetivo con su seleccionado.

Portugal ya supo que integra el grupo K del Mundial 2026 luego del sorteo realizado el viernes en el Centro Kennedy de Washington. Sus rivales serán un seleccionado del Repechaje Intercontinental 1 (Jamaica, Nueva Caledonia o República Democrática del Congo), Uzbekistán y Colombia.

Luego del evento que confirmó cómo quedaron conformados los grupos para la Copa del Mundo, llegó el momento de la organización y la logística para los partidos. En este sentido, ya había algunos indicios brindados por la FIFA, pero finalmente, se conoció todo de manera oficial.

Así quedaron los grupos para el Mundial 2026 (BOLAVIP).

Días, horarios y sedes de los partidos de Portugal en el Mundial 2026

FECHASPARTIDOSDÍASHORARIOSESTADIOS
1Portugal vs. Repechaje 117 de junio13:00Houston
2Portugal vs. Uzbekistán23 de junio13:00Houston
3Portugal vs. Colombia27 de junio19:30Miami
(Los horarios son locales)
Días, horarios y sedes del Grupo K del Mundial 2026 (FIFA).

Así es el camino de Portugal en el Mundial 2026

Portugal tiene dos sedes confirmadas para sus partidos de fases de grupos en el Mundial 2026. En Houston, es decir en el NGR Stadium (capacidad para 71 mil espectadores), jugará sus primeros dos partidos: el primero será ante el ganador del Repechaje Intercontinental 1 y el segundo ante Uzbekistán. Todos serán a las 13:00 horas local.

En tanto, el cierre del grupo K para los lusos será en el Hard Rock Stadium de Miami (capacidad para 75 mil personas) ante Colombia. No es un estadio que le sienta bien al seleccionado ‘cafetero’, ya que en dicho recinto perdió la final de la Copa América 2024 ante Argentina (1-0 con el gol de Lautaro Martínez). ¿Ventaja para Cristiano Ronaldo y compañía?

Calendario completo del Mundial 2026

La FIFA publicó en sus redes sociales cómo es el calendario completo con fechas, horarios y sedes para todos los partidos de la Copa del Mundo. Lo puedes ver a continuación:

Hugo Avalos
