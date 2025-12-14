Es tendencia:
Bayern vs. Mainz 05 EN VIVO por Bundesliga: HOY por TV e Internet GRATIS vía ESPN y Disney+ Premium

El partido entre Bayern y Mainz estará desarrollándose de forma directa en vivo por la Bundesliga. Duelo que tendrás, con su minuto a minuto.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Bayern vs. Mainz 05 EN VIVO por Bundesliga.
© Composición BOLAVIPBayern vs. Mainz 05 EN VIVO por Bundesliga.

El Allianz Arena será el escenario de un duelo de opuestos este domingo, en la jornada 14 de la Bundesliga, cuando el FC Bayern Múnich reciba al FSV Mainz 05. Los líderes indiscutibles, bajo la batuta de su entrenador Company, exhibe su hegemonía con una ventaja cómoda. Su poderío ofensivo, que ha roto récords de goles, sumado a una defensa cada vez más sólida, lo posiciona en la búsqueda de otra victoria que asegure su liderato antes de la pausa invernal. Todos los ojos estarán puestos en su estrella principal, cuyo rendimiento ha sido fundamental para el excelente momento del equipo.

¿Cómo llegan al partido Bayern y Mainz?

En contraste, el Mainz 05 atraviesa una crisis profunda, anclado en el fondo de la tabla. La falta de consistencia, los problemas en la generación de juego y una persistente vulnerabilidad defensiva les han costado puntos vitales. La visita a Múnich es, probablemente, el obstáculo más formidable de su calendario. El técnico del Mainz se verá obligado a implementar una estrategia táctica de máxima disciplina, priorizando la contención y esperando capitalizar cualquier error, por mínimo que sea, del gigante bávaro.

Bayern Múnichs vs. Mainz 05 por la Bundesliga. (Foto: X).

El historial reciente favorece ampliamente al Bayern, que en casa se muestra casi invencible ante rivales de la parte baja. Sin embargo, el fútbol no está exento de sorpresas, y el Mainz ha demostrado ser capaz de ofrecer resistencia esporádicamente, sobre todo cuando juega sin la presión de ser favorito. Para el club de Maguncia, el objetivo no es solo sumar, sino también recuperar la moral y la confianza esenciales para la lucha por la permanencia.

Se anticipa que el Bayern de Múnich dominará la posesión desde el inicio, buscando desarticular la defensa del Mainz con su característico juego de pases rápidos y movimientos constantes sin balón. Para el espectador neutral, el aliciente será ver si el Mainz puede soportar el asedio y lograr una gesta memorable. Para el Bayern, el encuentro es una prueba más de su capacidad para mantener la concentración e intensidad ante un adversario teóricamente inferior.

¿Cuándo y a qué hora se juega el Bayern vs. Mainz?

El partido de la Bundesliga entre el FC Bayern München y el 1. FSV Mainz 05, correspondiente a la Jornada 14, se disputa hoy, domingo 14 de diciembre de 2025, en el Allianz Arena de Múnich, con el pitido inicial programado para las 11:30 AM (Once y treinta de la mañana) en horario de Perú, Colombia y Ecuador, mientras que en Argentina y Chile será a la 1:30 PM, y a las 5:30 PM (17:30) hora local de España y Alemania.

¿Qué canales pasarán el Bayern vs. Mainz?

La transmisión del partido entre el Bayern y el Mainz se distribuye globalmente a través de operadores con derechos exclusivos, siendo la principal opción en gran parte de Sudamérica la cadena ESPN (generalmente por ESPN 2 o 3), y su plataforma de streaming por suscripción Disney+ Premium, con el inicio a las 11:30 AM hora de Perú; por otro lado, en México y Centroamérica los derechos pertenecen a Sky Sports, mientras que en España la emisión es exclusiva de la plataforma DAZN, y en Estados Unidos se puede seguir a través de la ESPN App y Fubo Sports.

DATOS CLAVE

  • FC Bayern Múnich se enfrentará al 1. FSV Mainz 05 hoy domingo 14 de diciembre por la Jornada 14.
  • El partido se disputa en el Allianz Arena de Múnich, con pitido inicial a las 11:30 AM (hora de Perú).
  • La transmisión principal en Sudamérica será por ESPN y Disney+ Premium; en España por DAZN.
¡BUNDESLIGA ATENTA A ESTO!

Bayern como líder estará colocando todas sus exigencias en este duelo. De cara a enfrentar a un irregular Mainz 05 que podría ser sorpresa, si pisa fuerte.

¡BIENVENIDOS A ESTE GRAN PARTIDO!

Bayern Múnich recibe en casa al Mainz 05 en un interesante duelo por la Liga Alemana.

