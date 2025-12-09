Es tendencia:
Cuánto cuesta ver a Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026: precios y cómo comprar tickets para partidos de Portugal

Portugal ya sabe su grupo del Mundial 2026. A raíz de esto, los fanáticos buscan entradas para ver a Cristiano Ronaldo. Los detalles.

Por Hugo Avalos

La Selección de Portugal ya tiene definidas las sedes con fechas y horarios para el Mundial 2026. Sus rivales están casi confirmados, ya que enfrentará a Uzbekistán y a Colombia, pero todavía debe esperar por lo que ocurra en el Repechaje Intercontinental 1 donde Nueva Caledonia, Jamaica y la República Democrática del Congo definen el último cupo.

Ante esto, Cristiano Ronaldo ya se prepara para lo que será su sexta y última Copa del Mundo. Portugal parte como favorito y se especula con que pelee el primer lugar del Grupo K con Colombia. Precisamente, ante los ‘Cafeteros’ definirán el grupo en la última jornada. Antes, enfrentará a alguna selección del repechaje y, luego, a Uzbekistán.

Con el calendario ya definido para los lusos, resulta de gran atractivo saber dónde y cuándo jugará Cristiano Ronaldo. Al ser una figura de gran renombre y en su último Mundial, muchos fanáticos querrán ver sus partidos en la competencia. De hecho, la demanda ha hecho que los precios de las entradas aumenten.

Días, horarios y sedes de los partidos de Portugal en el Mundial 2026

FECHASPARTIDOSDÍASHORARIOSESTADIOS
1Portugal vs. Repechaje 117 de junio13:00Houston
2Portugal vs. Uzbekistán23 de junio13:00Houston
3Portugal vs. Colombia27 de junio19:30Miami
(Los horarios son locales).
¿Cómo comprar tickets para los partidos de Cristiano Ronaldo con Portugal en el Mundial 2026?

El sitio oficial de la FIFA volverá a poner a disposición la venta de tickets a partir del 11 de diciembre (10:00 AM Ciudad de México) hasta el 13 de enero de 2026. Durante ese tiempo, pondrá una nueva tanda de entradas para los partidos del Mundial 2026.

No obstante, existen diferentes sitios web especializados en venta de tickets en donde se pueden conseguir boletos por precios accesibles. Es el caso de StubHub en donde se pueden conseguir entradas con antelación a bajo monto, a diferencia de los que busquen hasta último momento.

Debido a la relevancia de los partidos, de acuerdo al mencionado sitio web, los precios varían considerablemente. Los más caros, para aquellos que quieran ver a Cristiano Ronaldo, son para el tercer duelo de Portugal en la fase de grupos ante Colombia en Miami. ¿Los más baratos? Ante Uzbekistán, el segundo partido de su grupo.

Los precios de los tickets para los partidos de Portugal con Cristiano Ronaldo

El partido del debut de Portugal en el Mundial 2026, pese a no tener rival definido, ya que es el ganador del Repechaje Intercontinental 1, tiene precios más caros que los del duelo ante Uzbekistán, que es el segundo encuentro. Ambos partidos se disputan en el NRG Stadium de Houston.

En tanto, los precios de los tickets para el duelo ante Colombia en Miami son de los más caros en toda la Copa del Mundo. De hecho, según informó The Athletic, tuvo un aumento de precio de hasta el 514 por ciento desde que se confirmó el partido.

A continuación, los precios estimados desde el mínimo hasta el máximo de los partidos de Portugal, con Cristiano Ronaldo, según el sitio web StubHub:

  • Portugal vs. Ganador Repechaje Intercontinental 1 – entre 671 y 4,769 dólares.
  • Portugal vs. Uzbekistán – entre 683 y 2,214 dólares.
  • Colombia vs. Portugal – entre 2,206 y 6,812 dólares.
Hugo Avalos
