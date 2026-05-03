Al Qadisiya vs. Al Nassr: dónde ver y las alineaciones para el duelo entre CR7 y Julián Quiñones

Al Nassr tiene un duelo decisivo este domingo 3 de mayo ante Al Qadisiya por la fecha 31 de la Saudi Pro League 2025-26. Se trata de uno de los partidos más importantes para Cristiano Ronaldo, que está cerca del título. Sin embargo, deberá enfrentar al poderío goleador de Julián Quiñones.
Al Nassr es líder de la Saudi Pro League con 79 puntos y está cinco por delante de Al Hilal, que quedó con 74 tras ganar este sábado 3-0 a Al Hazm. El equipo dirigido por Jorge Jesús está muy cerca de asegurar el título, pero este domingo enfrenta al cuarto en la tabla de posiciones, con 65.
Cristiano Ronaldo quiere sumar su primer título de liga desde su arribo al club en enero de 2023. Su objetivo está muy cerca, al igual que llegar a los 1,000 goles en su carrera, ya que tiene 970. Actualmente, en el torneo, tiene 25 goles y está a tres del máximo goleador, Julián Quiñones (28).
La alineación de Al Qadisiya para jugar ante Al Nassr
- Koen Casteels
- Jehad Thakri
- Nacho
- Gastón Álvarez
- Mohammed Abu Al Shamat
- Christopher Bonsu Baah
- Nahitan Nández
- Musab Al Juwayr
- Otávio
- Abdullah Al Salem
- Julián Quiñones
- DT: Brendan Rodgers
El once titular de Al Qadisiya (X @AlQadsiahEN).
La alineación de Al Nassr para enfrentar a Al Qadisiya
- Bento
- Nawaf Boushal
- Mohamed Simakan
- Abdulelah Al Amri
- Íñigo Martínez
- Marcelo Brozovic
- Abdullah Al Khaibari
- Ángelo
- Kingsley Coman
- Joao Félix
- Cristiano Ronaldo
- DT: Jorge Jesús
Alineación oficial de Al Nassr (X @AlNassrFC_EN).
¿Dónde ver EN VIVO Al Qadisiya vs. Al Nassr?
Al Qadisiya vs. Al Nassr no tiene transmisión en Sudamérica, con excepción de Brasil, que se puede ver por BandSports, Zapping, Claro TV+, Canal GOAT, Sky+ y Vivo Play. En México, va por Fox, FOX One y DAZN. Mientras que en Estados Unidos se puede disfrutar en FOX Soccer Plus, FOX One y fuboTV.
Datos claves
- 79 puntos tiene Al Nassr, liderando la tabla de la Saudi Pro League 2025-26.
- 970 goles registra Cristiano Ronaldo en su carrera, con 25 tantos en este torneo.
- 28 goles suma Julián Quiñones, siendo el actual máximo goleador de la liga.