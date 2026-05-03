Al Qadisiya vs. Al Nassr: dónde ver y las alineaciones para el duelo entre CR7 y Julián Quiñones

Al Nassr tiene un duelo decisivo este domingo 3 de mayo ante Al Qadisiya por la fecha 31 de la Saudi Pro League 2025-26. Se trata de uno de los partidos más importantes para Cristiano Ronaldo, que está cerca del título. Sin embargo, deberá enfrentar al poderío goleador de Julián Quiñones.

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Al Nassr es líder de la Saudi Pro League con 79 puntos y está cinco por delante de Al Hilal, que quedó con 74 tras ganar este sábado 3-0 a Al Hazm. El equipo dirigido por Jorge Jesús está muy cerca de asegurar el título, pero este domingo enfrenta al cuarto en la tabla de posiciones, con 65.

Cristiano Ronaldo quiere sumar su primer título de liga desde su arribo al club en enero de 2023. Su objetivo está muy cerca, al igual que llegar a los 1,000 goles en su carrera, ya que tiene 970. Actualmente, en el torneo, tiene 25 goles y está a tres del máximo goleador, Julián Quiñones (28).

La alineación de Al Qadisiya para jugar ante Al Nassr

Koen Casteels

Jehad Thakri

Nacho

Gastón Álvarez

Mohammed Abu Al Shamat

Christopher Bonsu Baah

Nahitan Nández

Musab Al Juwayr

Otávio

Abdullah Al Salem

Julián Quiñones

DT: Brendan Rodgers

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El once titular de Al Qadisiya (X @AlQadsiahEN).

La alineación de Al Nassr para enfrentar a Al Qadisiya

Bento

Nawaf Boushal

Mohamed Simakan

Abdulelah Al Amri

Íñigo Martínez

Marcelo Brozovic

Abdullah Al Khaibari

Ángelo

Kingsley Coman

Joao Félix

Cristiano Ronaldo

DT: Jorge Jesús

Alineación oficial de Al Nassr (X @AlNassrFC_EN).

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¿Dónde ver EN VIVO Al Qadisiya vs. Al Nassr?

Al Qadisiya vs. Al Nassr no tiene transmisión en Sudamérica, con excepción de Brasil, que se puede ver por BandSports, Zapping, Claro TV+, Canal GOAT, Sky+ y Vivo Play. En México, va por Fox, FOX One y DAZN. Mientras que en Estados Unidos se puede disfrutar en FOX Soccer Plus, FOX One y fuboTV.

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