Franco Velazco salió a hablar de Jorge Fossati y sus exigencias por las que no continuó en Universitario de Deportes. Pero ahora se conoce la versión del entrenador uruguayo, quien tiene una sensación diferente a la que tuvo el directivo crema. Dejando en claro que no se trata como lo pintó el actual administrador.

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Su representante, Pablo Betancur salió a hablar en contra de las palabras del administrador de Universitario de Deportes. Este terminó por desmentir todo lo que se ha dicho en contra del ‘Nono’. Mencionando como es que realmente termina pasando todo.

“Velazco faltó a la verdad. Primero haremos una conferencia de prensa para aclarar todo y luego iremos por la vía legal, porque no se pueden afirmar tres mentiras”, dijo en el programa Fútbol Satélite.

“El profesor tiene un gran cariño por Universitario, pero jamás pidió el doble de sueldo, y eso lo tenemos por escrito. Tampoco solicitó un auto de alta gama ni pasajes en primera clase, que ni siquiera existen como tal”, agregó.

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Después dejó en claro el tema de su salida, confirmando que él no fue el que terminó por romper el vínculo. “Fossati nunca renunció. Quien lo saca fue el señor Velasco y tenemos todas las pruebas. Luego, cuando lo apartan, se dan cuenta de que no tenían el dinero para pagarle y terminan gastando mucho más con la destitución del técnico Rabanal”.

Tras estas declaraciones, Jorge Fossati también tuvo un zoom en el que terminó hablando con la prensa sobre la situación que pasó, dejando en claro que hay muchos temas que no se terminaron hablando con toda la verdad.

Jorge Fossati y el tema de marketing

Una de los temas que se habló en contra de Jorge Fossati era que quería tener injerencia sobre el área de marketing del club. Por ese motivo, el mismo entrenador terminó de comunicar que es lo que realmente estaba buscando.

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“El de marketing era el primero en entrar a vestuarios al terminar los partidos. Yo había solicitado a Jean Ferrari que se abstuviera a entrar. Que nos diera 10 minutos antes de entrar. Él entendió perfectamente. Segundo, hubo partidos en el que entrábamos a la cancha y tiraban una especie de bombas y se formaba una polvareda impresionante. Eso lo respirábamos y les pedimos que no lo hicieran de nuevo. Tercero, días antes de jugar el clásico, mirando el fixture, les pedí aplazar el clásico. Al final no se pudo. El horario final lo puso marketing“.

¿Habrá acciones legales contra Franco Velazco?

Por parte de Jorge Fossati no quiere tomar ninguna acción legal si esto perjudica a Universitario de Deportes. Pero si espera que Franco Velazco pueda salir a rectificarse después de las palabras vertidas hace unos días.

“Ojalá se retractara. No me gusta esto, no puedo permitir que se mienta tan groseramente. Puedo haber cometido muchos errores, pero no cometí ninguno que haya perjudicado a Universitario. Solo apelaría al área legal si esto puede ser separado del club. Si esto perjudica al club, no lo haré. Es demasiado el agradecimiento que tengo con Universitario y su gente“, sentenció.

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