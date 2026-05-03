Julián Quiñones anotó gol ante CR7: así quedó la tabla de goleo de la Saudi Pro League 2025-26

La Saudi Pro League 2025-26 está llegando a su final, tan solo restan un par de partidos para conocer al gran ganador. Pero en este caso, también se está dando una pelea bastante fuerte en busca de ver quien será el goleador esta temporada.

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Uno de los grandes protagonistas es Julián Quiñones que este fin de semana dejó a Cristiano Ronaldo en varios problemas. Primero, derrotó al Al Nassr y esto ha complicado al conjunto amarillo en la lucha por el título. Mientras tanto, en la tabla de goleadores también ha dejado atrás al portugués.

Por lo pronto el colombiano nacionalizado mexicano es el número uno en la tabla de goleadores con 29 tantos. El segundo lugar lo tiene Ivan Toney con 27 dianas, mientras que ‘CR7’ completa la tabla con un total de 25 goles.

Tabla de goleadores en la Saudi Pro League 2025-26

# Nombre Goles 1 Julián Quiñones 29 2 Ivan Toney 27 3 Cristiano Ronaldo 25 4 Roger Martínez 22 5 Joshua King 18 6 Joao Felix 17 7 Karim Benzema 17 8 Mateo Retegui 16 9 Yannick Carrasco 15 10 Ramiro Enrique 15

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La lucha por el título de goleador en Arabia

Se viene una tremenda lucha por ver quien termina en lo alto de la tabla de posiciones, los 3 primeros tienen chances de lograr quedarse con ese título. Pero claro, en este caso no hay muchas oportunidades ya que tan solo faltan restan 3 fechas para que se termine la temporada.

Esto pone a Julián Quiñones con una gran ventaja, lo que le permite estar tranquilo ante sus rivales a los que le lleva 2 y 4 goles respectivamente. Por lo que si logra seguir marcando de forma consecutiva, tiene una gran oportunidad para al menos terminar celebrando este título a final de temporada.

Mientras Cristiano Ronaldo debe preocuparse por lograr seguir ganando partidos, ya que es posible que se queden sin nada si vuelven a perder un partido. La liga es todo para ellos, por ahora son punteros, pero el Al Hilal está metiendo presión quedando solo a 4 puntos con un partido menos.

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