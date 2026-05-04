Jorge Fossati lamentó actitud de Franco Velazco y lo desmintió tras polémicas declaraciones: “Es mentira”

Jorge Fossati decidió pronunciarse luego de las recientes declaraciones de Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, quien durante una conferencia de prensa se refirió a la salida del entrenador uruguayo y aseguró que estuvo relacionada con presuntas exigencias, entre ellas pedidos de vehículos de alta gama y una mejora salarial.

Publicidad

¿Qué dijo Franco Velazco sobre Jorge Fossati?

“Respecto al profesor Fossati, quiero explicar algo. Cuando se resolvió su vínculo, acordamos manejar todo de manera privada y personal, solo entre las partes involucradas: Álvaro, Antonio (García Pye), el área deportiva y yo. Sin embargo, en los últimos cuatro meses hemos recibido mensajes de parte de él, con comentarios que, en ocasiones, han sido negativos hacia la institución, hacia Álvaro o hacia mí. Siempre mantuve el acuerdo de reserva y no hice comentarios al respecto”, así se expresó Velazco en aquel momento, generando malestar en el entorno del entrenador uruguayo.

Además, agregó lo siguiente: “A pesar de que el profesor ya tiene equipo, sigue refiriéndose a Universitario y a algunos funcionarios, lo que me involucra directamente. Sobre su salida, no fue posible mantener la relación contractual porque nuestra política institucional está por encima de cualquier persona. No podemos aceptar que un profesional exija el doble de sueldo, autos de alta gama, asientos de primera clase o injerencia en decisiones comerciales y de marketing del club. Por esa razón no se renovó el vínculo”.

Publicidad

Jorge Fossati lamentó actitud de Franco Velazco

En una reciente charla con la prensa, Jorge Fossati se refirió a este asunto desde su versión de los hechos y respondió a cada uno de los señalamientos realizados por Franco Velazco.

“Hubo aspecto que la verdad nunca pensé escuchar, se dice que yo solicité autos alta gama. Que yo pedí el 100% es mentira. Yo lo tengo por escrito, por supuesto que soy yo el que solicita a Pablo (representante). Primero nosotros pedimos un aumento, no lo exigimos”, fueron las primeras palabras del ‘Nono’.

Sobre el supuesto incremento salarial, el DT de 73 años aclaró que en ningún momento solicitó ganar el doble de lo que percibía. “Es mentira que yo pedí el doble (aumento). Tengo más de 30 años en esto y soy bastante ubicado. Eso está por escrito. Ni para mí ni nadie los autos de alta gama”.

Publicidad

En cuanto a los autos de alta gama, explicó que, tras haber sufrido un accidente, le resultaba más cómodo conducir una camioneta, ya que es el tipo de vehículo que acostumbra usar habitualmente. “Universitario tiene un sponsor de auto. Cada uno de los extranjeros tiene ese auto, yo le pedí por comodidad. Si podía ser una camioneta porque es lo que uso. No es de alta gama. Yo nunca pedí el chofer. Nunca quise hablar del accidente”.

DATOS CLAVES

Jorge Fossati negó haber exigido el doble de su sueldo para renovar con Universitario.

Publicidad

El entrenador uruguayo aclaró que solicitó una camioneta por comodidad tras sufrir un accidente.